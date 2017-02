Avem un nou ministru la Justiție: Ana Birchall

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, va asigura interimatul la ministerul Justiției, a anunțat joi Guvernul.

''Premierul Sorin Mihai Grindeanu a transmis astăzi președintelui României, Klaus Werner Iohannis, propunerea de nominalizare a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministru interimar al Justiției'', a transmis Executivul prin intermediul unui comunicat de presă.

Propunerea a fost făcută în conformitate cu prevederile art. 106 și art. 107 alin. (3) și (4) din Constituția României, republicată, precum și cu cele ale art. 9 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

Ministrul Justiţiei Florin Iordache a anunţat joi că demisionează din funcţie. "De când am venit la Ministerul Justiției, mi-am propus și am efectuat toate demersurile legale pt a remedia o serie de probleme existente și destul de sensibile. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, toate inițiativele asumate sunt legale și constituționale. Proiectele propuse sau aflate în dezbatere publică organizată de Ministerul Justiției, iar acum sunt în dezbatere parlamentară... Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hot să-mi înaintez demisia din funcția de ministru al Justiției", a spus Florin Iordache, după şedinţa Executivului.

Ana Birchall a urmat cursurile de masterat și doctorat în drept la Yale Law School din SUA şi a lucrat ca avocat colaborator la firma de avocatură White & Case LLP din New York.

Ulterior, a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe şi comisia pentru politică externă a Senatului, iar în intervalul iulie 2012- decembrie 2012 a fost consilier al premierului de atunci, Victor Ponta, apoi Înalt Reprezentant pentru afaceri europene şi parteneriat cu SUA. Ea mai fost secretar și apoi președinte al comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.