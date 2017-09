Avem un PAID brici! Dar nu prea are pe cine să despăgubească

Dacă e să ne lovească vreun cutremur, vreo alunecare de teren sau vreo inundație, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale - PAID România - poate acorda despăgubiri în valoare de 900 de milioane de euro. Aceasta este capacitatea pe care o are, de la 15 iulie a.c., programul de reasigurare al companiei. În acest moment, programul de reasigurare al PAID este cel mai mare din Europa Centrală și de Est, având ca parteneri societăți de reasigurare solide din punct de vedere financiar, printre care Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR, XL Re, New Re, Sirius, Lloyd’s Syndicates etc. Valoarea programului de reasigurare nu este singurul element care trebuie subliniat, calitatea acestuia este, de asemenea, importantă. Mai mult de 45% din capacitatea de reasigurare a PAID România provine de la reasigurători cu rating AA, ne asigură PAID, ceea ce dovedește susținerea internațională de care se bucură acest proiect.

Atenţie, însă! Deşi pare a fi la mintea cocoşului, trebuie să o spunem: dacă nu vă asiguraţi locuinţele, nu puteţi beneficia de confortul unei despăgubiri.