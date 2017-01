Aventură pe două roți, la -13 grade

Pasiunea nu are limite și nu poate fi stăvilită nici de „gerul Bobotezei”, care a pus stăpânire, de câteva zile, pe Constanța și pe întreaga țară. Au probat această afirmație cei șapte temerari care au inaugurat prima întâlnire din 2015, pe două roți, mai exact pe biciclete. Chiar dacă mercurul din termometre coborâse cu mult sub 0 grade Celsius, ei s-au echipat adecvat și s-au întâlnit, joi seară, la locul deja consacrat, pe platoul din fața Casei de Cultură a Sindicatelor. S-au grupat, apoi au pornit, pedalând pe străzile Constanței, în prima întâlnire din an sub genericul „Joi, seara bicicletelor”.

Rândurile pasionaților de ciclism se vor îngroșa când vremea va fi favorabilă, cel mai probabil în primăvară, când temperaturile vor deveni mai prietenoase, iar precipitațiile nu le vor da bătaie de cap.