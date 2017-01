Aventura sondei Voyager 1 abia începe

Sonda Voyager 1 nu şi-a încheiat misiunea odată cu părăsirea sistemului solar, când a devenit primul obiect provenit de pe Pământ care a pătruns în spaţiul interstelar, ci aventura ei abia începe! Voyager 1 a pătruns în spaţiul interstelar în august 2012, după 35 de ani de navigare prin sistemul solar, conform unui anunţ făcut la sfârşitul săptămânii trecute. „Pentru prima oară am reuşit să pătrundem direct în mediul interstelar şi putem să vedem ce se întâmplă acolo şi ce caracteristici posedă acest mediu”, a explicat Gary Zank, director al Center for Space Plasma and Aeronomic Research din cadrul Universităţii Alabama din Huntsville.

Voyager 1 şi sonda sa geamănă, Voyager 2, au fost lansate la interval de doar câteva săptămâni, în 1977, cu misiunea de a studia coloşii gazoşi ai sistemului solar, planetele Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun, precum şi sateliţii acestor planete. Sondele şi-au încheiat această misiune în 1989, pornind apoi spre graniţele sistemului solar. Voyager 1 a ieşit din heliosferă, bula externă formată din particule de energie ridicată emise de Soare, aflată în jurul sistemului solar, în jurul datei de 25 august, devenind primul emisar al umanităţii în vastele tărâmuri dintre stele. Acest nou avanpost de observaţii va oferi importante date pentru ştiinţă. Spre exemplu, Voyager 1 va putea culege informaţii mult mai precise despre razele cosmice, acele particule puternic ionizate care sunt accelerate până la viteze incredibile în urma exploziilor unor supernove îndepărtate. Observaţiile care pot fi făcute asupra acestor raze cosmice din interiorul heliosferei nu sunt ideale, pentru că vântul solar afectează substanţial aceste particule cu energie ridicată. Voyager 1 va aduna date şi despre natura mediului interstelar şi despre modul în care materia emisă de alte stele interacţionează cu heliosfera Soarelui. Pe scurt, ieşirea în spaţiul interstelar nu înseamnă sfârşitul călătoriei lui Voyager 1, care va continua să adune date ştiinţifice pentru încă 12 ani, atât timp cât va dispune de energie pentru instrumentele de bord.