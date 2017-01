"Aventuri administrative" ale CNADNR: berze, peşteri cu lilieci, urşi sau un cimitir ilegal

Imagini şi metafore irump în spaţiul public dintr-o sursă cel puţin neaşteptată. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) este sursa, iar elocventul emiţător este însuşi ministrul Transporturilor, Dan Şova. El a declarat că CNADNR beneficiază de resurse bugetare reduse faţă de necesar şi se confruntă cu o serie de "aventuri administrative" în construcţia de autostrăzi, în aceste condiţii, inaugurările fiind aproape echivalente cu o victorie pe un front de luptă. "Doamna directoare Renata Bendeac o să vă arate un studiu de caz despre ce înseamnă să realizezi un tronson de autostradă când te întâlneşti cu cuibul de barză, cu peştera cu lilieci, când trebuie să treacă urşii, când un ministru semnează din greşeală „Natura 2000“ peste un tronson de autostradă gata licitat şi toate problemele. Poate le prezentaţi şi cum ne-am întâlnit cu un cimitir ilegal pe tronsonul de autostradă. Toate sunt aventuri administrative care nu sunt foarte plăcute, dar sunt comice când le prezinţi retrospectiv, după ce le-ai rezolvat", a declarat ministrul Transporturilor, la un workshop pe teme de infrastructură, desfăşurat ieri la Palatul Parlamentului. Şova a dorit să sublinieze meritele angajaţilor de la CNADNR în privinţa absorbţiei fondurilor europene, arătând că actuala echipă de management, deşi este formată din vechii angajaţi, a fost capabilă de performanţă atunci când i s-a cerut acest lucru, iar realizările vor fi şi mai bune în următorii ani, dacă nu vor exista presiuni politice.

(AUTO)STRĂZILE NOASTRE TOATE... România va avea o reţea de 2.440 km de autostradă în anul 2020, susţine ministrul Transporturilor, care a prezentat resursele financiare care vor fi utilizate în acest scop, tronsoanele vizate şi calendarul proiectelor în intervalul 2014 - 2015. România va utiliza pentru construcţia de autostrăzi atât bani europeni, cât şi fonduri de la buget. Din acciza suplimentară la carburanţi, fondurile colectate în acest an pentru construcţia de autostrăzi sunt estimate la 2 miliarde lei, urmând ca, din 2015, suma să crească la 2,4 miliarde lei, potrivit sursei citate. În ultimii doi ani au fost inauguraţi 242 km de autostradă, anul trecut fiind finalizaţi 116 km şi contractate lucrări pentru 247 km. CNADNR va lansa în acest an proceduri de contractare pentru studii de fezabilitate necesare construcţiei a aproape 1.800 km de autostradă şi va selecta constructorii pentru 375 km. În acest an vor fi în derulare lucrări pentru 651 km de autostradă, iar în 2015 vor fi în construcţie 1.429 km, din care proiectele noi vor acoperi 1.186 km. România are în prezent 646 km de autostradă.