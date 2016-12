Aventuri cu... bicicleta la primele antrenamente ale Viitorului

Primele două zile de antrenament i-au stors de energie pe jucătorii echipei Viitorul Constanţa. Dacă în legătură cu cerinţele fiecărei şedinţe de pregătire de până acum erau deja obişnuiţi, mersul pe bicicletă s-a dovedit un adversar redutabil pentru componenţii lotului. Delegaţia Viitorului a recurs la această metodă pentru că terenul aflat la hotelul Golden Tulip era ocupat la ora antenamentului de Kayserispor (Turcia), aflată tot aici în cantonament. În frunte cu preşedintele Paul Peniu şi antrenorul Cătălin Anghel, lotul Viitorului a parcurs cu bicicletele 7 km până la un alt teren de antrenament. Cele 25 de minute de pedalat au dat însă ocazia de a admira mult mai bine Olanda. Case fără perdele la geamuri, în care pur şi simplu poţi vedea tot ce se întâmplă înăuntru. Nu există garduri la nicio casă, iar construcţiile urmează acelaşi tipar: simple, curate, cu aceeaşi faţadă din cărămidă de parcă ar fi fost făcute toate de acelaşi arhitect lipsit de idei. Nu este deloc aşa. Aspectul general este unul de basm, iar dacă nu ar fi tehnologia de ultimă oră la tot pasul ai putea jura că te afli cu câteva secole în urmă. Pentru jucătorii Viitorului distracţia s-a încheiat însă şi, după câteva minute de stretching cu preparatorul fizic Ciprian Prună, intră în focul indicaţiilor lui Cătălin Anghel. „Tudorache, ai grijă ce joci, fi mai atent, nu eşti alături de noi” sau „Iancule, nu te concentrezi deloc, ai greşit fiecare pasă. Revino-ţi” sunt avertizările care îi scutură de oboseală pe fiecare dintre jucători. Căpitanul Cristocea finalizează în schimb cu lejeritate aproape fiecare acţiune, vrând parcă să arate încă o dată că este un model pentru mai tinerii săi colegi. Doar Simion, Vajou şi Aldea se pregătesc momentan separat, primii doi nefiind încă puşi la punct cu pregătirea, iar ultimul acuzând unele probleme medicale. În plus, aseară au ajuns în Olanda şi cei trei internaţionali under 19, Benzar, Cârstocea şi Gavra. Cât timp durează antrenamentul Viitorului avem timp să aruncăm o privire şi la terenul de vizavi. Echipa locală AGOVV Apeldorn întâlneşte mult mai cunoscuta Vitesse Arnhem într-un meci amical, încheiat cu 4-0 pentru echipa oaspete. Este însă un prilej pentru toţi cei din împrejurimi să asiste la meci chiar dacă biletul costă 10 euro pentru adulţi şi 5 euro pentru copii cu vârsta sub 12 ani. Un simplu meci amical, dar la casa de bilete coada aminteşte de cele de la stadionul Farul în vremurile când naţionala României întâlnea pe litoral Olanda sau Cehia. Lumea vine ca la spectacol, cu maşini, pe jos sau cu biciclete.

CHIN LA ÎNTOARCERE. Dacă la dus drumul a fost relaxant, cele două ore de antrenament fac ca la întoarcere bicicletele să se dovedescă un adversar mult mai dificil. „Foarte greu. Eu am şi nişte probleme cu musculatura de la gambă şi este foarte solicitant. Trebuie să nu fii sănătos la cap ca să-i invidiezi pe cei din Turul Franţei”, glumeşte Cătălin Anghel. Şi ca un alt amănunt din Olanda, există piste amenajate pentru biciclete în orice localitate, însă acest lucru este ceva normal doar într-o ţară civilizată a Uniunii Europene. Semnul cu autostrada A50 ne face să zâmbim, gândindu-ne că în România lucrările la autostrada A2 au început în urmă cu aproape 20 de ani...