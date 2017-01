Averea lui James Brown, motiv de discordie în familia starului

Averea legendarului James Brown, evaluată la 50 de milioane de lire sterline (63 de milioane de euro), este motivul pentru care patru foste soţii ale cîntăreţului, 16 nepoţi şi majordomul lui se ceartă între ei, fiecare cerîndu-şi partea. Trupul lui James Brown este îngropat, de mai bine de un an şi jumătate, într-un mausoleu provizoriu, în grădina din spatele casei fiicei sale, Deanna, din Carolina de Sud. Unul dintre prietenii apropiaţi ai artistului considerat cel mai important bărbat de culoare din America a declarat că decizia de a lăsa trupul cîntăreţului într-un mausoleu provizoriu este scandaloasă, este ceva ce i-ai face unui cîine, în vreme ce unul dintre foştii săi avocaţi, Alfred \'Buddy\' Dallas, consideră că nicio persoană nu ar trebui să fie îngropată în spatele casei. Dallas mai spune că mausoleul nu posedă condiţiile de păstrare a unui cadavru şi că nimănui nu i s-a permis să se apropie pentru a vedea în ce stare este trupul neînsufleţit al lui James Brown.

Motivul pentru care trupul artistului nu a fost îngropat cum se cuvine îl reprezintă banii. Averea lui James Brown, evaluată la 50 de milioane de lire sterline (aproximativ 63 de milioane de euro), cele 2,5 milioane de lire sterline (circa 3,1 milioane de euro) provenite din drepturile de difuzare a celor 800 de cîntece ale sale, proprietăţile sale constituie motivele pentru care trupul artistului se află încă îngropat în grădina din spatele casei fiicei sale. Printre cei care luptă pentru a obţine o parte din averea cîntăreţului se numără: văduva sa, despre care nu se ştie încă dacă a fost căsătorită legal cu James Brown, 14 persoane ce susţin că sînt copiii artistului, 16 nepoţi, o presupusă soră, fostul majordom şi peste 30 de avocaţi. Mulţi cred că moştenitorii lui Brown se luptă ca acesta să aibă parte de un mormînt similar celui al lui Elvis Presley, care se odihneşte la Graceland, loc vizitat anual de aproximativ 600.000 de persoane şi de pe urma căruia se obţin foarte mulţi bani.

Totul a început în august 2000, cînd artistul şi-a făcut testamentul, prin care averea sa era împărţită în trei părţi: prima parte le revenea celor şase copii, celor două foste soţii (a treia a murit în 1996) şi altor două iubite. A doua parte trebuia folosită pentru educaţia celor opt nepoţi, iar ultima parte, cea mai mare, urma să constituie un fond care să fie folosit pentru educaţia copiilor dezavantajaţi. James Brown specifica în testament că nu doreşte ca averea sa să intre în posesia altor persoane decît cele indicate de el. Cea de-a patra soţie a artistului, Tomi Rae Hynie, nu a fost inclusă în testament, întrucît aceasta era măritată cu un pakistanez în timpul relaţiei cu James Brown. Hynie susţine că are un copil cu artistul, deşi acesta a declarat că şi-a făcut vasectomie în 1984. Testele ADN vor stabili dacă James a avut un copil cu Hynie. Cinci din cei şase copii ai artistului menţionaţi în testament sînt nemulţumiţi de partea lor, susţinînd că Brown a fost înşelat de avocatul său, Buddy Dallas, de contabilul său, David Cannon şi de prietenul său, Alfred Bradley, în momentul în care a redactat testamentul. De la moartea sa, cel puţin alte trei femei au spus că au născut copii ai lui James Brown. Este vorba de trei presupuse fiice, LaRhonda, Cinnamon Nicole şi Jeannette. Testele ADN făcute de LaRhonda au scos la iveală că există 99,99% şanse să fie fiica artistului. Tot după moartea artistului, alţi patru oameni au susţinut că sînt copiii lui Brown, deşi nu au făcut niciun fel de test de paternitate. În mod ironic, Brown le-a spus prietenilor săi că nu va lăsa nicio moştenire copiilor săi. “Simplul fapt că este copilul meu este o moştenire... nu se îmbogăţesc de pe munca mea. Nu primesc niciun ban”, a declarat artistul. O altă persoană care luptă pentru averea lui Brown este Fannie Brown Buford, membră a trupei sale, care susţine că este sora cîntăreţului. “Întotdeauna spunea că sînt sora lui. Cînd voi găsi pe cineva care va plăti pentru povestea mea, voi spune adevărul”, a declarat aceasta. În privinţa fostului majordom, acesta susţine că Brown i-ar fi promis că îi va lăsa moştenire suma de 1,2 milioane de lire sterline (aproximativ 1,5 milioane de euro).

Pînă în acest moment, nicio persoană nu a beneficiat de vreun ban din moştenirea lăsată de James Brown şi se pare că va mai dura ceva timp pînă cînd acest lucru va deveni posibil. James Brown, printre ale cărui hituri se numără “Living in America”, “Papa\'s Got a Brand New Bag” şi “I Got You (I Feel Good)”, a murit de Crăciun, în 2006, în Atlanta, la vîrsta de 73 de ani, din cauza unei insuficienţe cardiace provocate de o pneumonie.