Averea lui Michael Jackson a crescut postum cu un miliard de dolari

● Un an fără Michael ● Fanii cântăreţului Michael Jackson se pregătesc să comemoreze, mâine, împlinirea unui an de la decesul regelui muzicii pop, un artist care a cunoscut, după moarte, o creştere spectaculoasă de popularitate. Cu ocazia comemorării morţii sale, cimitirul Forest Lawn din Glendale, o periferie a metropolei Los Angeles unde este înmormântat starul american, va permite, în mod excepţional, accesul fanilor. Aceştia nu vor putea, totuşi, să intre în mausoleul în care îşi doarme somnul de veci cântăreţul american. În seara următoare, un concert-tribut va fi organizat la un hotel din Beverly Hills, la care vor asista câţiva dintre membrii familiei Jackson care au sprijinit acest eveniment. Privaţi de o mare ceremonie la care accesul să fie liber, fanii ar putea, totuşi, să se consoleze cu ideea că, după moartea sa, Michael Jackson şi-a recâştigat popularitatea de odinioară, iar vânzările albumelor sale au atins cote ameţitoare. Potrivit revistei ”Billboard”, imperiul Jackson a generat venituri de peste un miliard de dolari după moartea cântăreţului, din vânzări de discuri, DVD-uri şi produse derivate. Şi imaginea publică a cântăreţului s-a îmbunătăţit considerabil, în parte graţie filmului documentar despre ultimul său turneu, ”This Is It”, în care a fost prezentat ca un muzician şi dansator extrem de atent cu arta sa, contrastând cu imaginea excentricului Jacko, poreclă adusă de excesele şi scandalurile din ultimii ani de viaţă ai starului.

● O altă viaţă pentru copiii regelui pop ● Mama starului, Katherine, a obţinut fără dificultate custodia copiilor cântăreţului, iar averea acestuia este administrată de cele două persoane pe care muzicianul le-a desemnat în ultimul său testament, cu respectarea tuturor părţilor şi fără a face valuri în familia Jackson. Singurul punct care suscită încă vii pasiuni este destinul lui Conrad Murray, ultimul medic al lui Michael Jackson, acuzat de omucidere involuntară prin administrarea anestezicului Propofol, substanţa care a cauzat decesul starului. Cei trei copii ai lui Michael Jackson, protejaţi de camerele de filmat în timpul vieţii sale, şi-au multiplicat apariţiile în public după moartea tatălui lor, descoperind, alături de bunica lor, o viaţă normală cu care nu erau deloc obişnuiţi. A trecut timpul când Prince Michael, de 13 ani, Paris Katherine, de 12 ani şi Prince Michael II, de 8 ani, nu apăreau în public decât ascunşi în spatele unor măşti şi eşarfe. Copiii locuiesc cu bunica lor de aproape un an, în reşedinţa familiei Jackson din Encino, o periferie a oraşului Los Angeles, având astfel parte de un cămin tradiţional, complet diferit de mediul cu care i-a obişnuit tatăl lor, care îi plimba peste tot în lume, de la Las Vegas în Irlanda, în California sau în Bahrein, în reşedinţele sale provizorii. Drumul celor trei copii către normalitate va continua în această toamnă, când aceştia vor merge, pentru prima oară în vieţile lor, la şcoală! Un anumit detaliu îi va separa însă pentru totdeauna pe micuţii Jackson de marea majoritate a copiilor de vârsta lor: banii lor de buzunar. Justiţia americană le-a acordat celor trei copii ai megastarului, în septembrie 2009, o alocaţie lunară de 60.000 de dolari.

● Fotografii inedite, la licitaţie ● Pe de altă parte, 12 fotografii inedite cu Michael Jackson şi fişiere care conţin alte 700 de instantanee ale cântăreţului, păstrate secrete până în 1999, vor fi vândute la licitaţie, la Paris, în luna decembrie. Aceste fotografii-portret au fost realizate de fotograful francez Arno Bani, în iulie 1999, în timpul unei şedinţe foto la Paris. În luna octombrie, editura Chêne/Hachette va lansa, în Franţa şi în străinătate, un volum care grupează cele 700 de fotografii ale starului. Michael Jackson a solicitat acea şedinţă foto cu scopul de a ilustra coperta albumului său ”Invincible”, prevăzut pentru lansare în anul 2001. Între timp, starul american a fost nevoit să renunţe la această idee, deoarece casa sa de discuri Sony Music i-a impus, în ultimul moment, o altă copertă pentru acel album. Singura fotografie prezentată presei, marţi, la Paris, îl arată pe celebrul cântăreţ american într-un smoching cu paiete creat de designerul Yves Saint Laurent, pozând în postura unui clown trist, cu un ochi machiat în albastru. Fiecare dintre cele 12 fotografii iniţiale au un preţ estimativ de 1.000 de euro.