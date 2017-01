Averea lui Mubarak

Hosni Mubarak, care s-a retras de la preşedinţia Egiptului la 11 februarie, nu are o avere mai mare de un milion de dolari, a declarat, ieri, avocatul acestuia, Farid el-Dib. Acesta a respins informaţia potrivit căreia Mubarak a fost transferat la alt spital. Hosni Mubarak este acuzat de corupţie, abuz de putere, îmbogăţire ilicită şi incitare la uciderea protestatarilor. ”Fostul preşedinte egiptean neagă că ar fi autorizat folosirea forţei sau a gloanţelor reale împotriva protestatarilor, este trist şi îi pare rău dar nu are regrete”, a declarat avocatul său. Fostul lider este într-o stare foarte gravă, suferind din cauza unor probleme cardiace şi o recurenţă a cancerului de colon, a declarat Farid El Deeb. ”Are nevoie de ajutor chiar şi când merge la toaletă. Nu se uită la televizor sau altceva, i s-a interzis pentru a evita şi mai multă durere psihologică. Vorbeşte foarte puţin şi îşi suprimă mult durerea”, a mai spus avocatul. Acesta a râs de zvonurile conform cărora cei doi fii ai lui Mubarak ar beneficia de tratament preferenţial la închisoarea Tora din Cairo. Fiii nu au niciun contact cu tatăl lor, care nu poate fi transferat la Tora, deoarece spitalul închisorii nu are o unitate de terapie intensivă adecvată, a conchis avocatul.