Averea medie a crescut, dar suntem săracii Europei

România s-a abonat la ultimele locuri în orice statistică economică la nivel european. Dacă până acum trei sau patru ani ne bucuram că nu suntem chiar ultimii din Europa, Bulgaria nevrând să cedeze poziţia de codaşă, astăzi nu mai putem spune acest lucru. Potrivit unui raport întocmit de „Global Wealth Report 2013”, publicat ieri de institutul de cercetare al Credit Suisse, a doua mare bancă elveţiană, averea medie pe locuitor din România a urcat cu 9,7% faţă de anul trecut, la 11.191 dolari, cu mult sub nivelul maxim de 17.570 dolari atins înainte de criză, în 2007, dar se plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană, sub valorile înregistrate în Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia şi Croaţia. Evaluarea averii include active nefinanciare, precum locuinţele, şi active financiare, conturi bancare, deţineri de valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni), rezerve în fonduri de pensii sau asigurări. Astfel, la jumătatea acestui an, averea medie pe locuitor era în România de 11.191 dolari, faţă de 10.199 dolari la mijlocul lui 2012. Odată cu creşterea averii, a crescut şi datoria medie pe adult din România, dar cu 16,6%, de la 2.495 dolari la 2.910 dolari. Dacă în România averea medie pe locuitor este de 11.191 de dolari, în Ungaria ea este de două ori mai ridicată, respectiv de 22.657 dolari. Situaţia este similară în cazul Poloniei, unde averea medie se ridică la 20.803 dolari, în timp ce în Cehia este de peste trei ori mai mare, adică de 36.201 dolari. Vecinii bulgari au reuşit şi ei să ne depăşească, figurând în raport cu o avere medie pe locuitor de 13.693 dolari. Pe scurt, românii se bucură de o oarecare îmbunătăţire a nivelului de trai, dar, în acelaşi timp, ar trebui să se întristeze, pentru că am devenit oficial săracii Europei.