Averea ministrului Plăcintă, în vizorul ANI

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) s-a autosesizat şi a început verificarea averii ministrului Tineretului şi Sportului, Sorina Plăcintă, au declarat surse din cadrul instituţiei. Oficial, Biroul de Presă al ANI a comunicat că instituţia nu are dreptul să dea detalii despre investigaţiile în curs. Se pare că în declaraţiile de avere ale ministrului ar exista o serie de neconcordanţe. Conform declaraţiei de avere, depusă în iunie 2009, democrat-liberala Luminiţa Plăcintă are două terenuri în Focşani, în suprafaţă de 5.178 mp, respectiv 1.249 mp, ambele achiziţionate în 2004. De asemenea, ea are trei imobile în Focşani, cumpărate şi acestea în 2004, cu suprafeţe de 140 mp, 946 mp şi 121 mp. În plus, în 2007, soţul şi partenerul de afaceri al lui Plăcintă a cumpărat şi un imobil în Elveţia, la Montreux, cu o suprafaţă de 144 mp şi cu o valoare impozabilă de 400.000 de euro. Totodată, Plăcintă are trei autoturisme, cumpărate în 1999 (Dacia), 2000 (Renault) şi 2003 (Skoda). Ea mai are şi bijuterii în valoare de 40.000 de euro, dobîndite în perioada 2000 - 2008, dar şi tablouri şi mobilier, de o valoare similară, dobîndite în perioada 2004-2008. Plăcintă are două conturi la BRD, deschise în 2004 şi 2007, în care deţine 1.138.313,81 lei şi 13.881,88 euro. În declaraţia de avere depusă la preluarea mandatului de parlamentar, în decembrie 2008, Luminiţa Plăcintă avea patru conturi la BRD Bucureşti, deschise în 2004 - 108.649,83 euro; 2007 - 425.078,42 lei; 2006 - 207,66 franci elveţieni; 2004 - 6.587,69 euro. De asemenea, ea are şi un credit la BRD, contractat în 2006, în valoare de 57.454 lei. Plăcintă a încasat, anul trecut, dividende în valoare de 1.442.399 lei de la SC Sorste SA. De asemenea, ea a declarat un venit anual de 181.364 lei. Este acţionar la SC Sorste SA şi asociat la două societăţi: Spapmen şi Depsorste. Potrivit ONRC, este asociat şi la Milcofil SA. După numirea Sorinei Plăcintă în funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului a fost publicat în presă un material în care se atrăgea atenţia că ar exista nereguli în declaraţiile de avere ale acesteia şi că ANI ar trebui să se autosesizeze.