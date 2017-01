Averea nababilor a crescut cu 7,2 miliarde dolari

EVOLUŢIE POZITIVĂ Averea celor mai bogaţi 40 de oameni la nivel global a crescut cu 7,2 miliarde de dolari, săptămâna aceasta, în timp ce Warren Buffet a recâştigat locul al treilea, pierdut săptămâna trecută în faţa co-fondatorului retailerului Inditex, Amancio Ortega. Pe primele două locuri se menţin mexicanul Carlos Slim Helu, cu 74 miliarde de dolari şi co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, cu 63,6 miliarde de dolari. Amancio Ortega a cedat poziţia preşedintelui Berkshire Hathaway, după ce acţiunile Inditex au scăzut vineri cu 1,8%. Warren Buffet are acum o avere de 45,5 miliarde de dolari iar Amancio Ortega de 44,8 miliarde de dolari. Indicele S&P 500 a închis vineri în urcare, pentru a şasea şedinţă consecutiv, cea mai lungă perioadă de evoluţie pozitivă începând din 2010, în contextul speculaţiilor că Rezerva Federală Americană va lua noi măsuri de stimulare a economiei. S&P 500 a urcat cu 1,07%, săptămâna trecută.

PETRECERE DE LUX Oamenii cu bani au şi mult timp la dispoziţie. Un magnat rus va cheltui un milion şi jumătate de euro pentru a-şi sărbători ziua de naştere, la jumătatea lunii august. Omul de afaceri rus a rezervat, în Sardinia, o plajă pentru o cină de lux, cu homar şi şampanie, la care invitat special va fi Sting. Doar pentru concertul susţinut de Sting, magnatul rus a scos din buzunar 400.000 de euro. Cei 200 de invitaţi la evenimentul programat pentru 18 august au început deja să sosească în localităţile învecinate, cu iahturi de lux şi avioane private. Detaliile evenimentului sunt cunoscute însă numele magnatului rămâne un mister.

A TREIA NUNTĂ Miliardarul american de origine maghiară George Soros a anunţat sâmbătă, ziua în care a împlinit 82 de ani, că s-a logodit şi se va căsători cu iubita sa, Tamiko Bolton. George Soros şi Tamiko Bolton, care s-au cunoscut în primăvara lui 2008, şi-au anunţat logodna în mod oficial la o petrecere organizată la reşedinţa de vacanţă pe care celebrul om de afaceri o deţine în regiunea Southampton din statul New York, la care au participat câţiva prieteni apropiaţi şi membri ai celor două familii. George Soros a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, în vârstă de 40 de ani, cu câteva săptămâni în urmă, în timpul unei vacanţe petrecute în Hamptons, zonă frecventată de bogătaşii new-yorkezi. Inelul de logodnă pe care miliardarul american l-a oferit iubitei sale este din aur roz şi are un diamant încastrat într-un cadru din platină.

Aceasta va fi cea de-a treia căsătorie pentru George Soros şi a doua pentru Tamiko Bolton, care a fost căsătorită pentru o scurtă perioadă în anii ’90. George Soros are cinci copii din precedentele mariaje. Tamiko Bolton deţine o companie online specializată în comerţul de suplimente alimentare şi se ocupă şi de un centru de yoga ale cărui cursuri se ţin pe internet. Mireasa are un masterat în afaceri la Universitatea Miami. Potrivit ”Forbes”, George Soros are o avere estimată în martie 2012 la peste 20 de miliarde de dolari.