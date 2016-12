Averile bogaţilor au crescut cu 524 miliarde de dolari anul trecut

Cei mai bogaţi 300 de oameni din lume s-au îmbogăţit cu 524 miliarde de dolari anul trecut şi controlau, la finalul anului, averi de 3.700 de miliarde de dolari, cele mai mari creşteri fiind înregistrate în sectorul IT. Averile din acest sector au crescut anul trecut cu 28%, iar dintre cei 300 de miliardari din top, numai 70 au înregistrat pierderi în 2013. ”Bogaţii vor continua să se îmbogăţească. Dobânzile vor rămâne la un nivel scăzut, bursele vor creşte în continuare, iar economia se va extinde cu cel puţin 2%”, comentează, pentru Bloomberg, miliardarul John Catsimatidis, fondatorul grupului de imobiliare şi energie Red Apple.

Bill Gates, co-fondator al Microsoft şi preşedinte al producătorului de software, a încheiat anul cu o avere estimată la 78,5 miliarde de dolari, în urcare cu 15,8 miliarde de dolari, fiind, în acelaşi timp, cel mai bogat om din lume şi cel mai mare câştigător în 2013. Acţiunile Microsoft s-au apreciat anul trecut cu 40%. Gates a beneficiat şi de creşterea valorii altor active, precum acţiunile deţinute la compania feroviară Canadian National Railway sau la producătorul de substanţe de curăţat Ecolab Inc., care au urcat cu 34%, respectiv 45%. Cea mai mare parte din averea lui Gates este controlată prin vehiculul Cascade Investments. Co-fondatorul Microsoft are acţiuni la aproape 40 de companii listate la bursă şi mai multe afaceri particulare, inclusiv lanţul hotelier Four Seasons. Acţiunile la Microsoft reprezintă mai puţin de un sfert din averea sa. Bursele au crescut puternic, anul trecut, în întreaga lume. Indicele bursier global MSCI World a avansat cu 24% în 2013, iar indicele S&P 500 al bursei de la New York a urcat cu 30%, înregistrând cel mai bun an din 1997 încoace. Indicele Stoxx Europe 600 al pieţelor vest-europene a urcat cu 17%. Al doilea mare câştigător al anului 2013 a fost miliardarul american Sheldon Adelson, fondatorul Las Vegas Sands Corp., cel mai mare operator de cazinouri din lume. Averea lui Adelson a crescut anul trecut cu 14,4 miliarde de dolari, la 37 miliarde de dolari. Acţiunile companiei sale au urcat în 2013 cu 71%. Averea mexicanului Carlos Slim, până anul trecut cel mai bogat om din lume, a continuat să scadă în 2013. El a pierdut 1,4 miliarde de dolari, anul trecut, după ce Congresul mexican a adoptat o lege care vizează desfacerea monopolului companiei controlate de Slim, America Movil, în sectorul telecom.

Cea mai mare pierdere din 2013 a fost înregistrată de omul de afaceri brazilian Eike Batista, care şi-a pierdut averea de peste 12 miliarde de dolari. Compania sa, OGX Petroleo & Gas participacoes, a intrat în faliment în luna octombrie. În martie 2012, Batista era pe locul 8 în topul bogaţilor lumii. În prezent, cu datorii şi compania în faliment, averea lui Batista este evaluată la valori negative. Cea mai mare creştere procentuală a averii a fost înregistrată anul trecut de fondatorul Tesla Motors, americanul Elon Musk. Averea acestuia a crescut cu 233% sau 5,6 miliarde de dolari, datorită succesului automobilelor electrice produse de Tesla. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a câştigat 12,4 miliarde de dolari în 2013, în timp ce co-fondatorii Google, Larry Page şi Sergey Brin, şi-au majorat averile cu câte 10 miliarde de dolari fiecare.