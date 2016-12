Averile candidaţilor la prezidenţialele din Franţa

La fel ca în 2007, săptămânalul „L\'Express” a efectuat o anchetă legată de averile candidaţilor la prezidenţiale. Potrivit publicaţiei, actualul lider de la Palatul Elysee are o avere de 2,3 milioane de euro, cu 200.000 de euro mai mult faţă de precedenta campanie, în 2007. Francois Hollande este şi el în top, cu 1,1 milioane de euro în bunuri imobiliare. În ancheta respectivă nu se precizează de unde provine creşterea averii preşedintelui, care va prezenta în această primăvară declaraţia detaliată de avere.

După divorţul de Cecilia, cei doi au vândut în 2006 duplexul de 212 m2 cu 1.933.130 de euro, sumă de două ori mai mare decât preţul de cumpărare. Aceşti bani au fost plasaţi în poliţe de asigurări de viaţă şi în conturi bancare. Nicolas Sarkozy locuieşte acum în casa soţiei sale, Carla Bruni. Cei doi nu au o avere comună. Preşedintele Sarkozy are un salariu lunar brut de 18.700 de euro (fără indemnizaţii). În 2010, un raport al deputatului socialist Jean Launay a stabilit că, în 2009, preşedintele încasa lunar 21.133,37 de euro brut (inclusiv indemnizaţia de conducere de 4.226,22 euro), adică un salariu net de 19.508,21 euro. Când a ajuns la putere, în 2007, Nicolas Sarkozy şi-a aliniat salariul la cel al prim-ministrului. Avocat de profesie, preşedintele Republicii este şi acţionar al unui cabinet de avocatură specializat în litigii imobiliare, înfiinţat împreună cu prietenul său Arnaud Claude, în 1987. Cabinetul a afişat o cifră de afaceri de 2,89 milioane de euro în 2010.

Francois Hollande, principalul adversar al lui Nicolas Sarkozy, a rămas şi el după separarea de Segolene Royale cu o vilă de 130 m2 a cărei valoare este estimată la 800.000 de euro. Segolene Royale s-a ales după separare cu un apartament. Francois Hollande deţine, de asemenea, părţi dintr-o societate civilă imobiliară. Socialistul locuieşte cu noua sa parteneră, Valerie Trierweiler, într-un apartament închiriat de 100 m2, la Paris. Indemnizaţia lunară pe care Francois Hollande o primeşte în calitate de deputat şi preşedinte al Consiliului General Correze este de 8.300 euro brut. Averea totală a lui François Bayrou este de 836.000 euro. Bunurile imobiliare pe care le deţine se află în Bearn şi Paris. Ferma din Borderes, care include mai multe clădiri, nouă hectare de pământ, valorează acum 450.000 de euro faţă de 65.357 euro acum 30 de ani. Continuă să plătească creditele contractate la cumpărarea fermei. Activităţile agricole de la fermă, mai ales de creştere a iepelor, sunt sub aşteptări. Valoarea apartamentului său din Paris, de 50 de m2, a crescut în decurs de 15 ani de la 180.000 de euro la 410.000 auro. Preşedintele Mişcării Democrate, de centru, mai are în conturi 141.000 de euro şi o indemnizaţie lunară brută de 7.100 de euro. Candidatul Frontului de Stânga, Jean-Luc Melenchon, are o avere estimată la 760.000 de euro. Patrimoniul imobiliar este de 720.000 de euro. Are un apartament în Paris şi o casă în Loiret. Veniturile lunare sunt de 6.200 de euro. Averea lui Marine Le Pen este greu de evaluat deoarece este împărţită între membrii familiei Le Pen. Preşedinta Frontului Naţional are trei copii în întreţinere şi nu trăieşte în lux. Pe lună, Marine Le Pen câştigă 6.200 de euro. Fostul premier francez Dominique de Villepin nu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor, însă potrivit estimărilor, are o avere de patru milioane de euro. În februarie 2010 a cumpărat un hotel particular cu trei milioane de euro, la Paris, unde se află cabinetul său de avocatură, firmă care i-a adus un profit de 1,8 milioane de euro.

Pe de altă parte, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministrul francez al Mediului, şi-a anunţat demisia pentru a deveni purtătoarea de cuvânt a lui Nicolas Sarkozy în campania pentru alegerile prezidenţiale, mutarea urmărind să contribuie la creşterea popularităţii şefului statului, depăşit în sondaje de contracandidatul socialist Francois Hollande. În vârstă de 38 de ani, Kosciusko-Morizet, care este deseori numită prin iniţialele sale, NKM, este văzută ca un contrapunct feminin la impertinenţa pe care i-o atribuie unele voci lui Sarkozy, înaintea alegerilor din aprilie şi mai. Sarcinile sale de la Ministerul Mediului vor fi preluate de premierul Francois Fillon, ministrul Transporturilor Thierry Mariani şi de un secretar de stat.