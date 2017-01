Averile românilor, atacate de criză

Ritmul de creştere a averii populaţiei s-a redus la jumătate anul trecut, comparativ cu 2007, cînd s-a situat la 13%, în special ca urmare a pierderilor înregistrate pe pieţele financiare, urmînd să se menţină în jurul valorii de 7% pînă în 2010, potrivit unui studiu al grupului UniCredit. \"Estimările privind creşterea economică, alături de mediul internaţional nesigur, ar putea permite doar o revenire modestă a ritmului de acumulare a averii, pînă în 2010. Ponderea în PIB a averii nete a populaţiei se va stabiliza în jurul a 7% din PIB în 2009-2010\", se arată în studiul denumit \"Averea şi datoriile populaţiei\". Potrivit analiştilor UniCredit, produsele tradiţionale de economisire îşi vor recîştiga popularitatea, în detrimentul fondurilor de investiţii şi a acţiunilor cotate la bursă, iar noul sistem de pensii va oferi sprijin pentru acumularea de active de către populaţie. Etapa consumului generat de creşterea împrumuturilor se apropie de sfîrşit, ca urmare a înăspririi condiţiilor de creditare şi a majorării costurilor de finanţare. Impactul crizei financiare asupra reducerii creditării ar putea să se vadă cu precădere în acest an, însă împrumuturile acordate vor continua să aibă un ritm de creştere de două cifre. Potrivit UniCredit, activele financiare ale populaţiei vor reprezenta 27% din PIB în acest an, urmînd să ajungă la 28% anul viitor, comparativ cu 33% în 2007. În acelaşi timp, datoriile vor urca la 20% din PIB şi, respectiv, 21% din PIB în 2009 şi 2010, faţă de 19%, în 2007. \"După vîrful din 2007, prima jumătate a anului trecut a marcat o decelerare semnificativă în acumularea de avere, cu pierderi uriaşe în pieţele financiare. În timp ce salariile şi-au continuat ritmul rapid de creştere, activele sub formă de acţiuni listate şi fondurile mutuale au fost puternic afectate de lipsa de lichiditate\", se spune în studiu. Aversiunea la risc, pe fondul volatilităţii puternice din pieţele financiare, a orientat populaţia către economisirea în depozite. Astfel, valoarea depozitelor bancare a urcat cu 20% în primele luni din 2008, iar avansul va rămîne robust pe termen scurt. UniCredit estimează că ponderea depozitelor în averea totală a populaţiei va ajunge la circa 65% pînă în 2010.