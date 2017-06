Avertisment de la Guvern: „România, în pericol de a pierde bani europeni“

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, vineri, că România se află încă în pericol de a pierde bani europeni. „Ne-am propus, împreună cu Ministerul Agriculturii, care coordonează APIA şi Programul Național de Dezvoltare Locală, să aducem în ţară 5,2 miliarde de euro până la 31 decembrie 2017. Faţă de zero, cât a fost anul trecut, 5,2 miliarde e o sumă importantă, dar faţă de cât ar fi trebuit să avem noi astăzi aduşi în România, încă suntem în pericol de a pierde bani europeni, în pericol de decomitere“, a declarat Shhaideh, citată de dcnews.ro. Vicepremierul a precizat că, din prima zi în care a venit la guvernare, a pornit toate motoarele, a deschis toate toate liniile de finanţare şi, în momentul de faţă, sunt în dezbatere toate ghidurile de pe Programul Operaţional Regional. „Faţă de un an (2016) în care nu s-a întâmplat nimic, în trei luni, că lumea uită că noi suntem la guvernare de trei luni, am reuşit să deblocăm şi să deschidem toate liniile de finanţare. Ne-am asumat că la 1 iulie toate autorităţile de management vor fi desemnate şi începem să aducem banii europeni în ţară“, a completat Shhaideh.