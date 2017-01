„Avertismentul“ FMI - dacă nu sunteți productivi, sunteți... neproductivi!

Experții economiști plătiți mult prea bine ai Fondului Monetar Internațional (FMI) lovesc din nou și aruncă spre Europa Centrală și de Sud-Est cu un nou raport. Nu e un simplu raport, însă, ci o adevărată lecție de redundanță și prezentare a banalităților cotidiene drept cele mai mari descoperiri de la roată și foc încoace. Deci, economiile din zona asta, numită și CESEE, unde ne aflăm și noi, românii, trebuie să facă reforme pentru a crește productivitatea, să stimuleze investițiile și să îmbunătățească oferta de mână de lucru, spune FMI. Aștept o secundă, să îți aduni falca de pe podea. Și încă două - trei minute, să-ți revii din șoc. Gata? OK. Tot ce putem spune noi este OAU! Trebuie să fim productivi ca să creștem - cine s-ar fi gândit la asta?!? Și e OK să stimulezi investițiile, banul privat - FAN-TAS-TIC! Asta de unde o fi? Din flyerul cu informații economice împărțit prin grădinițe? Culmea e că acești „experți“ ai FMI ne văd într-o lumină mult prea bună și dau dovadă de un optimism extrem (și 100% nejustificat în A.D. 2016, cu alegeri, risipă și-un deficit care se apropie vertiginos de cota de avarie) - „În România se derulează o relansare ciclică, iar creșterea este preconizată să se întărească, sprijinită de majorarea salariilor, prețurile reduse la combustibili și scăderea TVA“. Așa o fi. Și mai amuzant, însă, e că FMI se corectează singur, în paragraful următor - „În pofida unei relansări ciclice, creșterea rămâne sub nivelul dinaintea crizei, iar dacă acest avans mai redus va deveni o normalitate, asta va duce la un ritm mai lent de convergență cu Europa avansată“. O mică notă - avans redus înseamnă convergență lentă... OAU! De unde scot oamenii ăștia conexiunile astea atât de „out of the box“, de originale, de radicale, de șocante?!? Zici că recrutează personal pe baza listelor de promovare la Bac în România...