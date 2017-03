Avertizare: Cod galben de ceaţă în zece judeţe, inclusiv în Constanța și Tulcea

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări nowcasting referitoare la ceață pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Vrancea (zona joasă), Iaşi, Bacău (zona joasă), Vaslui, Botoşani, Neamţ (zona joasă), Suceava (zona joasă), În județul Constanța, ceața determină vizibilitate scăzuta local sub 200 m, izolat sub 50 m. Avertizarea a fost emisă pentru intervalul 08.00-12.00. La ora 12.25 a fost prelungit codul galben de ceață ce determină vizibilitate scăzută local sub 200 m și izolat sub 50m, în județele Constanța și Tulcea, în intervalul 12.25-15.00.

Traficul rutier a fost îngreunat marți dimineață din cauza ceții pe autostrada A1 București - Pitești, unde pe anumite sectoare vizibilitatea este de sub o sută de metri, și pe DN2 (E85) în județul Vrancea, DN29B Botoșani - Dorohoi, precum și pe DN29C Botoșani - Vârfu Câmpului, cu o vizibilitate ce scade pe alocuri la sub 50 de metri, potrivit centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să ruleze cu viteză adaptată în funcție de vizibilitate, să mărească distanța în mers, să nu se angajeze în depășiri riscante și să folosească luminile de întâlnire, dar și pe cele de ceață, dacă vizibilitatea scade semnificativ.