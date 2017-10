Avertizare meteo: val de aer rece, îngheţ, vânt puternic, lapoviţe şi ninsori

Vremea se schimbă radical. Un val de aer arctic va traversa România în zilele următoare şi va aduce temperaturi de îngheţ, lapoviţe şi ninsori. Meteorologii au emis o informare meteorologică, care intră în vigoare de vineri seară până luni noaptea. Sunt aşteptate intensificări temporare ale vântului, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, disconfort termic. În intervalul 27 octombrie, ora 21:00 – 30 octombrie, ora 23:00 sunt aşteptate intensificări temporare ale vântului, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, disconfort termic. Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 octombrie) și până duminică dimineața (29 octombrie) vântul va avea intensificări temporare în special în sud-vestul și centrul țării, cu viteze cuprinse, în general, între 45 și 55 km/h. La munte, îndeosebi, la altitudini de peste 1600 m, rafalele vor depăși 65...70 km/h, iar pe creste 80...90 km/h. Trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Duminică (29 octombrie) și luni (30 octombrie) intensitatea vântului va fi în creștere în toate regiunile, iar la munte va sufla tare. În zona montană va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă consistent.

Valorile termice vor scădea în toată țara, iar intensificările de vânt vor determina amplificarea senzației de rece.