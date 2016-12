Avertizarea cod galben de ninsori a fost extinsă

Noi avertizări cod galben de ninsoare au fost emise de meteorologi. Prima avertizare este valabilă de astăzi, de la ora 10.00 până la ora 20.00 şi cuprinde mai multe zone ale ţării decât avertizările emise de meteorologi în urmă cu două zile. În intervalul menţionat vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare în Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în centrul şi sudul Moldovei, mixte în Muntenia şi predominant sub formă de ploaie în Dobrogea. La munte va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă. Cantităţile de apă vor depăşi local 15... 20 l/mp şi izolat 30 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze ce vor depăşi local 50...60 km/h îndeosebi în sud şi sud-est, iar la munte vor fi rafale de peste 70 km/h, viscolind şi spulberând zăpada. Cea de-a doua avertizare intră în vigoare tot astăzi, la ora 20.00 şi este valabilă până sâmbătă la ora 10.00. În intervalul menţionat va ninge în sudul Olteniei, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare în sudul şi în estul Munteniei şi mixte în Dobrogea. Vântul va avea intensificări locale în sudul şi în sud-estul ţării, cu viteze ce vor depăşi la rafală 50...60 km/h.