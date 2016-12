Aveţi acţiuni la vreun SIF? Aveţi datorii la Sănătate!

Cum ar fi să vă treziţi peste noapte că, la un dividend net în valoare de sub 5 lei/acţionar, aveţi de plătit de aproape nouă ori mai mult la Sănătate? Poate pentru că, trăind în România şi fiind obişnuit cu sistemul fiscal-paradoxal-abstract-kafkian, nu v-aţi mira prea tare. Şi totuşi... Ce legătură există între minusculele dividende (vorbim aici de oamenii normali care şi-au cumpărat sau au primit şi ei, în loc de salariu, la un moment dat câteva acţiuni insignifiante pe la vreun SC în vogă) şi plata la Sănătate? Ei bine, pentru simplul fapt că aveţi statut de acţionar la un SIF (Societate de Investiţii Financiare - n.r.), care a repartizat dividendele, sunteţi dator cu 44 de lei către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). „Cam cât de tare e asta?”, s-ar întreba cele câteva milioane de români aflaţi, fără să ştie, în această situaţie. „O plată pe care nici nu ştiu că o au, de fapt, pentru o sumă pe care cei mai mulţi dintre ei nu au încasat-o şi nici nu ştiu că o au de încasat“, se arată într-un comunicat al Asociaţiei pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe (ARSIT). Aşadar, noul paradox fiscal referitor la taxele aferente dividendelor de la SIF-uri va afecta milioane de români. ARSIT a fost sesizată recent în legătură cu aplicarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) asupra veniturilor din dividende în cazul celor care au calitatea de acţionar la una dintre cele cinci SIF-uri, calitate obţinută prin programele de privatizare în masă. Potrivit ARSIT, în această situaţie se află „mai multe milioane de români“. Potrivit ARSIT, deţinerile de acţiuni dobândite prin aceste programe sunt foarte mici, iar conform datelor furnizate de SIF Moldova, există circa 5,5 milioane de acţionari care au dreptul la un dividend net în valoare de sub 5 lei/acţionar în 2013. Pentru aceste dividende, indiferent la cât se cifrează ele per acţionar, SIF-urile au obligaţia de a plăti la buget impozitul pentru venituri, indiferent dacă sumele respective sunt plătite efectiv acţionarilor sau nu. Acţionarii, la rândul lor, au de asemenea de achitat taxe de consecinţă, indiferent dacă şi-au încasat sau nu dividendele. Ca urmare, în 2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis informaţiile către Casele de Sănătate, iar acei acţionari pentru care venitul din dividende era venit unic au primit decizii de impunere din oficiu, expediate de CNAS, pentru CASS aferent acestor venituri.

Aşadar, chiar şi în cazul unui venit sub 5 lei, „calculul se face, însă, la un salariu minim pe economie lunar. Deciziile de impunere stabileau debite de plată, dar şi dobânzi şi penalităţi pentru neplata acestora la timp. Aşa se face că un număr semnificativ de români au de plată, în 2013, un impozit de 44 de lei, pentru o sumă de 5 lei pe care posibil să nu o fi încasat“, se mai arată în comunicat. În consecinţă, ARSIT a trimis o scrisoare la ANAF, sesizând aspectele mai sus menţionate şi a solicitat anularea deciziilor de impunere din oficiu emise de Casele de Sănătate şi reanalizarea acestora, precum şi o modificare legislativă. Va urma!