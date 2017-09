Aveți grijă ce faceți în weekend. Jandarmii sunt cu ochii pe voi!

În acest sfârşit se săptămână, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa, în cooperare cu lucrători din cadrul Inspectoratul de Poliție al Județului Constanţa, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanţa şi Poliţiei Locale Constanţa vor acţiona pentru asigurarea ordinii publice la manifestări cultural-artistice şi sportive. În perioada 1 - 3 septembrie, zilnic între orele 18.00 și 21.00, jandarmii din cadrul Detaşamentului 6 Mangalia vor asigura ordinea publică la „Zilele Mangaliei”, eveniment ce va avea loc în Portul Turistic din municipiu şi va cuprinde mai multe activităţi cultural-artistice. De asemenea, în perioada 2 - 3 septembrie, oamenii legii vor avea în vedere desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului cultural-artistic „Art District” - festival internaţional de stradă, ce va avea loc în Piaţa Ovidiu, Zona Peninsulară şi pe bulevardul Tomis. În plus, sâmbătă, 2 septembrie, jandarmii din cadrul IJJ Constanţa vor acţiona în zona Sălii Sporturilor, pentru asigurarea măsurilor de ordine la meciul de handbal masculin dintre echipele A.H.C. Dobrogea Sud Constanţa şi C.S.U. Suceava, eveniment sportiv programat să înceapă la ora 16.00. În aceeaşi zi, jandarmii din cadrul Detaşamentului 8 Cernavodă vor asigura măsurile de ordine publică la meciul de fotbal dintre echipele C.S. Axiopolis Sport Cernavodă şi A.C.S. Înainte Modelu, partidă ce se va disputa pe stadionul „Tineretului”, cu începere de la ora 17.00. Tot sâmbătă, începând cu ora 17.00 jandarmii vor avea în vedere desfăşurarea în condiţii de siguranţă a unei curse de ciclism-Skirtbike by the Sea, ce va avea punctul de plecare în zona Sălii Sporturilor din municipiul Constanţa. În perioada 2 - 3 septembrie, jandarmii din cadrul Detaşamentului 6 Mangalia vor fi prezenţi în zona Portului Turistic din Mangalia, unde se va desfăşura turneul de baschet „Mangalia Street Play”, iar duminică, 3 septembrie, oamenii legii vor fi prezenţi la Tuzla, pentru a asigura liniștea la manifestările cultural-artistice ce se vor desfăşura cu prilejul zilei comunei, începând cu ora 17.00. Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a acestor evenimente, jandarmii recomandă cetățenilor să evite implicarea în conflicte și să anunțe cea mai apropiată patrulă dacă observă persoane care au un comportament antisocial.