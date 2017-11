Aveți probleme cardiace? Faceți sex fără grijă!

Vă temeți de un stop cardiac în timpul sexului? Nu mai este cazul, conform ultimului studiu lansat pe piață. Oamenii de știință au examinat informații prelevate de la 4.557 de adulți care au decedat ca urmare a unui stop cardiac, în esență un scurtcircuit produs în sistemul electric al inimii. Ei au descoperit doar 34 de cazuri asociate activității sexuale, astfel că s-a concluzionat că sub 1% din numărul deceselor ca urmare a unui stop cardiac aveau legătură cu activitatea sexuală. "Pe baza acestor informații știm acum că probabilitatea ca sexul să fie factorul declanșator pentru stopul cardiac este foarte mică", a declarat pentru sursa citată doctorul Sumeet Chugh de la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, autor principal al studiului. Chugh și colegii săi au anunțat această descoperire în cadrul Sesiunii Științifice din 2017, organizată de Asociația Americană a Inimii (AHA) în Anaheim (SUA), dar și în "Journal of the American College of Cardiology".

Pentru acest studiu, ei au analizat rapoarte medicale detaliate de la toate persoanele adulte care au decedat în Portland, Oregon, din 2002 până în 2015. Pacienții care au suferit un stop cardiac asociat activității fizice aveau fibrilație ventriculară, o tulburare foarte gravă a ritmului normal al inimii, și tahicardie, o problemă în care rata bătăilor inimii depășește cu mult frecvența normală. Majoritatea cazurilor erau bărbați care aveau o istorie în ceea ce privește afecțiunile cardiace. În medie, doar circa 1 din 100 de bărbați și 1 din 1.000 de femei suferă un stop cardiac în timpul activității sexuale. Aproape 20% dintre pacienți au supraviețuit în urma unui stop cardiac asociat sexului în comparație cu circa 13% în urma unui astfel de eveniment asociat cu alte activități. Rata de supraviețuire depinde de rapiditatea cu care pacienții primesc resuscitare cardio-respiratorie (RCR). Cercetarea a subliniat că o astfel de intervenție a fost efectuată în numai o treime dintre cazuri, în ciuda faptului că era de față partenerul de viață al persoanei afectate. În acest sens, doctorul Chugh a subliniat necesitatea învățării administrării RCR. "Aceste descoperiri evidențiază importanța eforturilor susținute de educare a publicului în privința RCR pentru stop cardiac, indiferent de circumstanțe", a spus acesta. Un alt studiu prezentat la conferință a demonstrat că metodele RCR pot fi învățate chiar și de copiii în vârstă de 6 ani.

Stopul cardiac presupune oprirea bruscă a activității cardiace și a respirației și pierderea cunoștinței. Spre deosebire de atacul de cord, care se produce când fluxul de sânge într-o anumită parte a inimii este blocat, stopul cardiac are loc în urma unor disfuncționalități ale sistemului electric al cordului, de multe ori cauzate de ritmul cardiac neregulat. Stopul cardiac se poate produce fără niciun simptom și este, de multe ori, fatal dacă nu este tratat în câteva minute.