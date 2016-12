Aviaţia Română, în fază terminală de cancer „second-hand“

HAINE PETICITE După ce am transformat avioanele MiG 29 în cuiburi pentru guguştiuci şi am mizat pe forţa avioanelor MiG 21, mergând pe conceptul „proşti dar mulţi“, România ţine cu tot dinadinsul, încă o dată, să se apere cu avioane depăşite. În timp ce MiG-ul 29 intimida numai prin prezenţă, MiG-ul 21 a avut atuul că putea decola. În prezent, mitul avionului F-16 pare să nu îi lase în pace pe guvernanţi care nu pot concepe o flotilă fără avioane multirol americane. În timp ce SUA încep, din acest an, o epurare în masă a avioanelor F-16 având în vedere că pregătesc intrarea în acţiune a avionului de ultimă generaţie F-35, noi le luăm de bune, şi asta cu toate că sunt second-hand, iar în cel mult 10 ani nu se vor mai fabrica. Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a declarat, vineri, că există posibilitatea ca România să achiţioneze avioane F-16 noi la acelaşi preţ cu cele second-hand. Acest lucru va fi, însă, posibil doar în cazul unei achiziţii comune, respectiv România, Croaţia şi Bulgaria. În acelaşi timp, preşedintele Traian Băsescu a declarat, la întoarcerea din SUA, că România nu are bani pentru achiziţii de avioane şi că şi-ar putea respecta angajamentul faţă de SUA, de a avea „forţe aeriene compatibile“, dacă americanii ajută Bucureştiul să obţină credite pe termen lung.

F-16 VS. GRIPEN C/D Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a propus, în 23 martie 2010, achiziţionarea a 24 de avioane F-16 la mâna a doua de la Statele Unite, propunerea urmând să fie supusă aprobării Parlamentului. La începutul lunii august 2010 a expirat însă şi cel de-al doilea termen convenit de SUA şi România pentru plata primei tranşe din achiziţia avioanelor F-16 în uz, în valoare de 750 de milioane de dolari. Toate acestea se întâmplau în timp ce firma suedeză SAAB declara că poate oferi României 24 de avioane multirol Gripen C/D noi la acelaşi preţ cu cele americane F-16 în uz, respectiv 1,3 miliarde de dolari. Suedezii susţineau că în această sumă este inclusă şi pregătirea unui număr de 30 de piloţi şi 60 de tehnicieni. Mai mult, cei de la SAAB spuneau că primele avioane Gripen pot fi livrate în maximum un an de la semnarea contractului, iar România va putea plăti banii în termen de 15 ani. În ciuda acestei oferte, România insistă pe avioanele F-16 reşapate. Insistenţa faţă de această alegere second-hand nu este justificată nici din punct de vedere tehnic, pentru că F-16 şi Gripen-ul sudez au aproape aceleaşi date tehnice.