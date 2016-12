Aviatorii şi navigatorii vor avea pensii de serviciu

08:10:04 / 02 Aprilie 2015

Descriminare in stat de drept

De ce angajati curti de conturi au pensi speciale iar cei ai ministerului de finante nu au Asta-i descriminare totala munca celor de la finante este mai periculoasa si Mai dificila ca celor de la curte Pentru repararea acestei nedreptati sindicatele de la finante ar trbui sa de-a statul in judecata pentru a-si castiga drepturile Care sunt meritele deosebite ale grefierilor si ale functionarilor parlamentari ca sa beneficieze de pensii de serviciu in defavoarea celor dela administratie publicaVremsa vedem motivatia in presa.Asta este dreptate un finantist cu studi superioare ea o pensie de 1600 lei iar un grefier cu studi medii ea o pensie de serviciu de 2500 lei iarun lucrator cu studi superioare de la cortea de conturi ia o pe nsie de serviciunde 4000 lei etc.Sindicatele dela finante dela administratia locala trebuie sa lupte ca sa-si castige si ei acleasi drepturi ca nu sunt mai prejos decat cei care au pensi speciale