Avioane americane au aterizat forţat la Kogălniceanu

Două avioane de transport aerian C-130 Hercules au aterizat în urmă cu şapte zile pe aeroportul de la Mihail Kogălniceanu pentru a participa la exerciţiul aviatic „Carpathian Summer”. La această aplicaţie au participat numai avioane americane, fiind executate doar misiuni de transport şi lansare la sol de materiale şi medicamente, precum şi simulări de lansare de trupe. Aceste aparate de zbor sînt o formulă îmbunătăţită a avioanelor C-130 Hercules. “Aparatele de zbor au o vechime de 30-35 de ani. Sînt denumite C-130 Hercules E şi le folosim, în general, la misiuni umanitare şi de transport. Unii oameni le percep ca avioane de luptă, dar nici vorbă de aşa ceva. Putem transporta medicamente, armament şi să acordăm ajutor celor care se află în zone greu accesibile, deoarece avem posibilitatea de a lansa încărcătura. Putem transporta maximum 300 de tone. Totuşi, în maximum doi ani, vom schimba acest tip de avion cu varianta C-130 Hercules J, care pe dinafară vor arăta la fel ca acestea de la Mihail Kogălniceanu, dar care în interior vor fi cu totul altfel”, a declarat comandantul Bazei de la Ramstein, Germania, generalul de brigadă Richard Johnston, din cadrul Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Reprezentanţii americani susţin că au dorit să introducă în cadrul acestei misiuni lansarea unui grup de paraşutişti români şi americani, dar au decis să execute o astfel de aplicaţie anul viitor, în luna mai. “Exerciţiul a fost executat numai de către militari americani. Totuşi, la bord am luat şi o parte dintre soldaţii români, iar la misiunile de la sol, ne-au ajutat colegii noştri români din cadrul Forţelor Aeriene. Vrem să învăţăm să ne antrenăm împreună”, a declarat lt. col. Dave Barnes, din cadrul Forţelor Aeriene ale SUA.

Avioanele americane au fost nevoite să aterizeze forţat

Timp de şapte zile, piloţii americani s-au antrenat atît ziua, cît şi noaptea, au survolat pe deasupra Mării Negre şi au ajuns la poligonul de la Babadag. “Noi venim de la baza de la Ramstein, Germania. În România, la Mihail Kogălniceanu, avem mai multe condiţii de antrenament. Poligonul de la Babadag este o zonă foarte bună de antenament. Am utilizat acest poligon pentru lansare de paraşutişti”, a continuat lt.col. Barnes. În fiecare zi, militarii americani au executat zboruri de cîte cinci ore, la o altitudine de 6.000 de metri şi spun că de-abia aşteaptă să se întoarcă anul viitor pentru o nouă serie de misiuni. Ieri după-amiază, cele două avioane americane au decolat de la Mihail Kogălniceanu, pentru o ultimă parte a aplicaţiei, însă, la scurt timp, au aterizat forţat. “Am sunat la turnul de control şi am anunţat că vrem să ne întoarcem la Mihail Kogălniceanu şi să aterizăm. La pupitrul de comandă a apărut că avem o defecţiune la sistemul hidraulic şi piloţii au decis că nu putem continua zborul. Din cauza unei astfel de defecţiuni, nu putem activa trenul de aterizare. Am fost nevoiţi să aterizăm forţat”, a declarat generalul de brigadă Rochard Johnston, din cadrul Forţelor Aeriene. Pentru că în timpul în care avioanele americane trebuiau să aterizeze, un alt aparat de zbor, de data aceasta civil, decola, s-au impus măsuri de siguranţă. Astfel, pe aeroport au ajuns cinci ambulanţe şi şase autospeciale ale pompierilor, însă problemele tehnice fuseseră deja remediate. Avioanele vor pleca în această dimineaţă spre baza de la Ramstein, Germania. În luna august, în poligonul de la Kogălniceanu va avea loc cel mai mare exerciţiu româno-american, la care vor participa peste 1000 de militari. Asemănător cu aplicaţia militară Romex 2005, cînd poligonul de la Babadag fusese transformat de către americani într-un oraş în miniatură, exerciţiul care va debuta în luna august va dura patru luni şi are ca scop antrenarea în comun între Forţele Terestre ale SUA şi cele române.