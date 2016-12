Avioane F-16 portugheze pentru armata română?

Portugalia are nouă avioane F-16 second-hand pregătite pentru Armata Română. Şeful statului major, generalul Ştefan Dănilă, a declarat pe un post de televiziune că Portugalia are deja nouă aparate de zbor pregătite, care ar putea fi livrate României. Discuţiile pe această temă au avut loc la Comitetul militar al NATO de la Sibiu. Un calcul făcut de specialiştii din Ministerul Apărării Naţionale (MApN) arată că România ar putea folosi aparatele de la portughezi încă 20 de ani, dacă fiecare avion va zbura cel mult 200 de ore pe an. Ţinând cont că aparatura de bord a Mig-ului 21 Lancer este destul de avansată, piloţii români ar putea face trecerea pe F 16 relativ repede. La sfârşitul lunii martie, vicepreşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, George Scutaru, a declarat că România are în prezent posibilitatea de a opta între achiziţionarea de avioane F16 în uz, aflate în dotarea forţelor olandeze şi portugheze, sau achiziţionarea de avioane F16 noi, care însă sunt prea scumpe. Ministrul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, a declarat în luna iulie la Zilele Aviaţiei, că se va opta pentru vinderea „infrastructurii în exces“ pentru a obţine finanţare pentru înzestrarea Armatei, precizând totodată că este adeptul avioanelor F-35 şi nu al F-16.