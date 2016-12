Avioane românești, trimise să intercepteze aeronave rusești

11:35:17 / 26 Aprilie 2016

Foarte interesant

Am intrat in NATO dar ne aparam de fostii prieteni rusi cu avioanele pe care ni le-au dat tot ei dar mai demult. Interesanta politica de aparare.Trimitem militari sa apere interesele altora in Afganistan si alte state dar se pare ca am avea nevoie de ei sa ne apere pe noi de vecini. REPET - INTERESANTA POLITICA DE APARARE .E atat de originala ca nici nu poti concepe asa ceva.