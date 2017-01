Avioane Tarom, vizate de terorişti pentru comiterea unui atentat

Presupusul organizator al atentatelor de la 11 septembrie 2001, Khalid Sheikh Mohammed, a pus la cale în 2002 şi un atac asupra aeroportului britanic Heathrow, care ar fi urmat să fie comis cu ajutorul unui avion aparţinînd unor companii naţionale din estul Europei, inclusiv din România. Dezvăluirea îi aparţine preşedintelui pakistanez, Pervez Musharraf şi a fost făcută în paginile cărţii autobiografice pe care a lansat-o, luni, la New York şi din care cotidianul britanic "The Times" a publicat fragmente în ediţia sa electronică de luni.

Khalid Sheikh Mohammed, cel care ar fi pus la cale atentatele antiamericane, se gîndea ca pentru atacul asupra aeroportului londonez să folosească avioane ce decolau de pe un aeroport european şi care aparţineau unor companii naţionale din Cehia, Croaţia, Polonia, România, Slovacia şi Malta, pentru că aceste companii aveau un sistem lax de securitate. Pentru această acţiune, al-Qaida alesese musulmani europeni, care ar fi urmat să piloteze avionul şi să-l prăbuşească peste clădirile terminalelor şi peste depozitele de carburant ale principalului aeroport al Londrei. Sursa nu precizează prin ce minune complotul terorist nu a fost pus în practică.

Khalid Sheikh Mohammed se numără printre suspecţii pe care Pakistanul i-a predat Statelor Unite. Unii dintre aceştia au fost deţinuţi în centre secrete de detenţie pe care CIA le-a avut în străinătate. CIA a plătit Pakistanului milioane de dolari în schimbul predării a peste 300 de terorişti, suspecţi aparţinînd reţelei al-Qaida, susţine preşedintele pakistanez în cartea sa. Generalul Musharraf nu precizează suma exactă pe care Pakistanul a obţinut-o pentru a ordona predarea către Statele Unite a 369 de suspecţi, notează "The Times", subliniind că asemenea practici sînt interzise de guvernul american.

Reţeaua teroristă al-Qaida, interesată de deşeurile radioactive din Europa de Est

Depozitele de deşeuri radioactive din Europa de Est, în principal cele din Serbia, România şi Bulgaria, au intrat în vizorul reţelei teroriste al-Qaida, care ar putea obţine astfel materialele necesare fabricării unei bombe radiologice, informează publicaţia electronică WorldNetDaily. Dezvăluirile au fost făcute de Joseph Farah, expert american în chestiuni de securitate. Potrivit informaţiilor pe care Farah le-a obţinut de la surse din cadrul serviciilor britanice de spionaj, doi specialişti ai reţelei al-Qaida au vizitat recent cel mai vulnerabil depozit de deşeuri radioactive din lume, unde sînt stocate mai mult de două tone de uraniu îmbogăţit şi plutoniu pentru uz militar. Depozitul, păzit doar de gardieni înarmaţi cu pistoale, se află în incinta fostului Institut Naţional pentru Ştiinţă, în localitatea sîrbă Vinca. Un raport pe care Joseph Farah l-a obţinut de la MI6, Serviciul de Informaţii Externe din Marea Britanie, consideră depozitul drept "visul oricărui terorist", opinie împărtăşită şi de Michael Durst, director în cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. "Există instalaţii similare în Bulgaria şi România, însă baza de la Vinca este cea mai vulnerabilă din lume", a explicat reprezentantul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Agenţii MI6 i-au urmărit pe cei doi membri al-Qaida care au vizitat baza de la Vinca, aflînd că aceştia au fost ajutaţi de o organizaţie criminală din Peninsula Balcanilor, specializată în furturi de mare amploare. Organizaţia criminală este condusă de Semyon Iukovici Mogilevic, şeful clanului "Răsăritul de soare", cea mai mare reţea mafiotă din Europa de Est. Potrivit reglementărilor internaţionale, materialele radioactive trebuie să revină în ţările de origine, în acest caz, fostei Uniuni Sovietice. Problema este că Rusia nu are fonduri pentru efectuarea transportului, estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari.

Bill Clinton răspunde celor care îl acuză că nu l-a capturat pe Ossama ben Laden

Fostul preşedinte democrat al Statelor Unite, Bill Clinton, a respins criticile potrivit cărora nu l-a neutralizat pe Ossama ben Laden înainte de 11 septembrie, acuzînd administraţia Bush de inactivitate în cursul lunilor care au precedat atentatele. "Am depus eforturi pentru a-l captura pe ben Laden. Am cerut CIA să îl asasineze. Eram pregătit să-l neutralizez ca nimeni altcineva pînă atunci şi dacă mai eram preşedinte aş fi dislocat mai mult de 20.000 de militari acolo, în Afganistan, pentru a-l elimina", a declarat Clinton pentru postul de televiziune FoxNews, vizibil afectat de aceste critici la adresa sa.

"De ce nu aţi făcut mai multe pentru neutralizarea lui ben Laden cît aţi fost preşedinte", l-a întrebat jurnalistul. "Nu l-am capturat pe ben Laden. Cel puţin, am încercat. Republicanii m-au ridiculizat pentru că am încercat. La rîndul lor, au avut la dispoziţie opt luni pentru a face acest lucru. Însă nu au încercat. Eu am încercat, dar am eşuat. Regret acest fapt", a subliniat fostul lider american. "După ce am eşuat, am lăsat moştenire o strategie globală de luptă împotriva terorismului şi cel mai bun om din ţară, Dick Clarke, care a fost retrogradat", a adăugat el. "Aveam planuri de a intra în Afganistan, de a înlătura de la putere regimul Taliban şi de a lansa un atac de anvergură pentru a-l căuta pe ben Laden, după atentatul sinucigaş împotriva distrugătorului USS Cole, ancorat în portul Aden, din octombrie 2000, în care au murit 17 marinari americani", a precizat Clinton.

Presa internaţională continuă să facă speculaţii privind soarta lui Ossama bin Laden. Teroristul nu a murit, dar este grav bolnav, potrivit unei surse saudite, citate de revista "Time". Publicaţia consideră, mai degrabă, că moartea teroristului nu este decît o ipoteză formulată de analişti ai serviciilor de la Riyad, fără a avea dovada solidă care să o susţină. Moartea liderului al-Qaida nu a fost confirmată la Riyad, Washington, Islamabad sau Paris.