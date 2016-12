Avion de agrement prăbuşit la Costineşti

Două persoane au scăpat ca prin minune, doar cu câteva leziuni uşoare, în urma unui accident aviatic ce a avut loc ieri, în apropierea Mănăstirii Sfânta Elena de la Mare, din Costineşti. Autorităţile au intrat în alertă în jurul orei 14.00, după ce mai multe persoane, aflate în apropierea mănăstirii, au sunat la 112 spunând că un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe câmpul din apropiere. Mai multe echipaje de ambulanţă, de descarcerare, poliţişti şi pompieri au fost mobilizate în zonă pentru a salva viaţa celor două persoane aflate la bord. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că în momentul în care echipajul de descarcerare a ajuns la avion, cele două persoane din aparatul de zbor erau scoase şi primeau îngrijirile necesare de la cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. După ce au fost stabilizate, victimele au fost transportate, cu două autosanitare, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. O autospecială de stingere a incendiilor aparţinând ISU „Dobrogea“ a rămas în zonă şi a luat măsurile necesare pentru a evita producerea unui incendiu. Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că este vorba de un zbor particular, efectuat de pe o pistă din apropierea mănăstirii, şi că aparatul este un Apollo Fox, cu indicativul YR 5080.

PRINS ÎN CABLURI Martorii spun că totul s-a întâmplat în doar câteva secunde. Ei au povestit că au văzut cum avionul se apropia de sol pentru aterizare şi, în doar câteva clipe, aparatul era prins între firele de telegraf. „Suntem prieteni. Eu doar ce am coborât din avion. Plecase împreună cu o prietenă de familie care îşi serbează ziua de naştere. Am vrut să îi facem o surpriză şi să o aşteptăm la aterizare cu şampanie, dar s-a întâmplat nenorocirea. Eu cred că a fost o pală de vânt. Avionul s-a îndreptat spre mare, iar când s-a întors spre pista de aterizare aparatul de zbor a avut o cădere de altitudine şi a agăţat un cablu de înaltă tensiune. După ce firul a cedat, avionul a făcut câteva tumbe în aer, deasupra liniei de cale ferată, şi apoi s-a prăbuşit şi s-a înfipt în pământ, cu coadă prinsă între cablurile de telegraf. Atât pilotul cât şi pasagerul erau conştienţi. Aveau răni uşoare. I-am scos pe amânoi din carlingă şi apoi am asigurat aparatul ca să nu ia foc, adică am oprit alimentarea cu benzină şi am oprit motorul“, a declarat un prieten al victimelor, Marius Mada. „Totul s-a întâmplat la 15 minute de la decolare. Eu eram la 50 de metri de locul în care a căzut avionul. Era un zbor de agrement. Eu cred că, la aterizare, pilotul a fost orbit de soarele foarte puternic şi nu a mai văzut firele. Pilotul este experimentat, are peste 600 de ore de zbor pe acest avion“, a adăugat un alt amic al pilotului, Mihai Culea.

AU AVUT NOROC Cadrele medicale ale SCJU Constanţa spun că atât pilotul, Marius Adrian Vasile, de 45 de ani, din Constanţa, cât şi sărbătorita, aflată pe locul din dreapta, Alexandrina Ion, de 45 de ani, din Constanţa, nu au suferit vătămări care să le pună viaţa în pericol şi că starea lor de sănătate este stabilă. În urgenţa spitalului, pilotul a declarat că totul s-a întâmplat din cauza soarelui. „Zburam destul de jos cu aparatul pentru că ne pregăteam de aterizare. La câteva zeci de metri de pistă m-a orbit soarele şi am agăţat firele“, a declarat Marius Adrian Vasile. Primele cercetări la locul prăbuşirii aparatului de zbor au fost efectuate de o echipă de criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. Ancheta în acest caz va fi preluată de inspectorii Autorităţii Aeronautice Române. Avionul Apollo Fox este construit în Ungaria şi reprezintă o copie a aparatului de producţie americană Denney Kitfox. Avionul poate transporta două persoane, are o autonomie de zbor de 800 de kilometri şi poate atinge o viteză maximă de 200 de kilometri pe oră. La sfârşitul lunii iunie, în mai puţin de o săptămână, trei aparate de zbor particulare de mici dimensiuni s-au prăbuşit. În urma acestor evenimente, două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte patru au fost rănite.