Avion scos la licitaţie

Aeronava Airbus A320-214, care a efectuat o amerizare de urgenţă în fluviul Hudson, în ianuarie 2009, cu 155 de persoane la bord, după ce unul dintre motoarele acestuia a fost avariat de impactul cu păsări, a fost scos la licitaţie. Acest avion este scos la licitaţie la un depozit în Kearny, New Jersey. Aripile, care sunt, de asemenea de vânzare, au fost separate de corpul navei. În dreptul acestui aparat scos la licitaţie se menţionează că întreaga structură a fost sever afectată de impactul cu apa şi avarie de impact pe partea inferioară a aeronavei. Motoarele nu sunt scoase la licitaţie. Licitaţia, organizată de Dan Akers, din cadrul Chartis Insurance, este deschisă pentru publicul larg şi se va încheia la 27 martie. Chartis este o divizie a grupului American International Group Inc., asiguratorul companiei aeriene US Airways. Avionul este scos la licitaţie ca bun salvat.