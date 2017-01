Avionul care a aterizat forţat la New York, scos din apele fluviului Hudson

Echipele specializate au scos la suprafaţă, în noaptea de sîmbătă spre duminică, carlinga avionului Airbus constrîns să amerizeze, joi, de urgenţă în fluviul Hudson, la New York, un accident provocat, potrivit pilotului, de coliziunea aparatului cu un stol de păsări. Începute sîmbătă dimineaţă, operaţiunile au fost amînate de mai multe ori, echipele tehnice neputînd să deblocheze carlinga din apele agitate şi parţial îngheţate ale fluviului. Echipele de intervenţie au ridicat aeronava cu ajutorul curelelor, apoi au ridicat-o cu o macara gigantică şi fixată pe un chei din Manhattan. Fuselajul inundat a fost scos încet din rîu pentru drenarea apei în timpul ridicării avionului.

Analiza aeronavei pe uscat este crucială pentru confirmarea cauzelor accidentului. Anchetatorii au recuperat şi cutiile negre. A fost găsit şi unul dintre cele două motoare dispărute ale avionului, agăţat de aripa aparatului. Aceştia se temeau că cele două motoare s-ar fi putut detaşa, căzînd în apa fluviului după aterizare. Potrivit declaraţiilor pilotului Chesley Sullenberger, în vîrstă de 57 de ani, către turnul de control, accidentul a fost provocat de coliziunea aparatului cu un stol de păsări mari. „Parbrizul carlingii era practic acoperit de păsări mari, de culoare maro închis”, a precizat pilotul. „Simultan, copilotul şi cu mine am auzit zgomote, apoi am simţit impactul, puterea motoarelor s-a diminuat, iar noi am simţit miros de pasăre arsă”, a adăugat acesta. La mare viteză, coliziunea cu păsările provoacă un impact dezastruos, mai ales pentru flapsuri. Şocul s-a produs la circa 914 metri altitudine, în timp ce avionul US Airways, care tocmai decolase de pe aeroportul LaGuardia din New York, îndreptîndu-se către Charlotte, în Carolina de Nord, era în plină ascensiune.

Aterizarea forţată realizată exemplar de pilot şi rapiditatea operaţiunilor de salvare au permis salvarea tuturor celor 155 de pasageri ai zborului 1549 al US Airways. Pilotul, Chesley Sullenberger şi agenţii de la sol au discutat în calm despre operaţiunile de aducere la sol a avionului, care avea un motor parţial funcţional. „Controlul a întrebat dacă pilotul vrea să aterizeze pe LaGuardia, pe pista 13, iar pilotul a răspuns că nu poate deoarece zboară prea jos şi prea încet şi condiţiile de survol a unei zone dens populate ar putea avea consecinţe catastrofale. El a exclus, de asemenea, devierea către un alt aeroport”, a declarat unul dintre anchetatori. Cînd turnul de control l-a întrebat pe pilot unde vrea să aterizeze, el a răspuns: „Vom fi în Hudson. Iar aceasta a fost ultima comunicare a avionului”, a continuat anchetatorul. Înregistrările camerelor de securitate difuzate pentru prima dată sîmbătă arată clar aterizarea perfect rectilinie a avionului, o manevră deosebit de delicată, care a evitat ca aparatul să se rupă în două. Cînd aeronava a ajuns pe apă, pasagerii nici măcar nu realizau unde se află, graţie manevrelor rapide şi delicate, a subliniat anchetatorul. „A fost un singur impact, niciun ricoşeu, o decelerare graduală şi însoţitorii de bord nu au realizat că se aflau în apă. Pilotul a pronunţat un singur cuvînt: „Evacuaţi!””, a explicat anchetatorul. Numai cinci minute s-au scurs între decolarea avionului şi aterizarea sa în fluviu. Imaginile arată fuzelajul aparatului întreg, cu zone foarte avariate pe partea inferioară, sub aripi şi în apropierea motoarelor.