Avionul cu care premierul s-a întors de la Cluj, implicat într-un incident

Avionul cu care premierul şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, s-au întors ieri în Bucureşti a ratat inițial aterizarea din cauza vremii. Directorul Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), Ioana Avădani, a relatat că avionul cu care premierul Victor Ponta şi preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, s-au întors în Bucureşti a ratat inițial aterizarea din cauza vremii, iar o parte dintre pasageri s-au simțit rău. Avionul s-a întors de la Cluj-Napoca, unde Ponta şi Tăriceanu au participat, vineri, la Congresul UDMR, premierul având, ieri, şi o acţiune la Zalău, şi a aterizat cu dificultate la Bucureşti, conform acestei relatări. "The bumpiest flight I've ever had! Smucituri şi goluri de aer, derapaje (da, şi avioanele pot derapa pe aer), all that jazz. Cam 10% la sută din pasageri au borât. Pe bună dreptate, aş zice. Stewardesa ne-a spus-o pe aia cu «stimaţi pasageri, vă rugăm, păstraţi-vă calmul». Am ratat aterizarea din cauza vântului. În aceste clipe de restrişte, mă gândeam că, dacă e vreo vecinătate care să aducă un dram de alinare, d-apoi cea a marilor oameni de stat e aceea. În fine, am aterizat şi, credeţi-mă, piloţii şi-au meritat aplauzele! La debarcare, delegaţia oficială s-a suit în microbuzul de protocol. Mai puţin premierul, care s-a alăturat pasagerilor de rând, palizi şi râzând isteric, ca oamenii care tocmai au învăţat că viaţa e importantă. Pentru această decizie, premierul Ponta are de la mine un DA. Într-o notă mai personală: 1. delicioasă dilema doamnei de la Protocol, care nu ştia pe cine să urmărească cu umbrela: pe premierul autobuzist sau pe al doilea om în stat, din microbuz ? 2. A dispărut aparatul de chemat taxiuri de la Sosiri Interne. Dacă vii de la Cluj, la ce-ţi trebă taxi? ", scrie Avădani pe Facebook. Problemele au fost confirmate de premierul Victor Ponta. "Da, este totul adevărat", a spus Ponta, adăugând că zboară atât de mult încât poate să realizeze că într-adevăr "a fost rău".