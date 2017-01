Avionul prăbușit luna trecută în Columbia a rămas fară combustibil în timpul zborului

Avionul de pasageri prăbușit pe data de 28 noiembrie în apropiere de orașul columbian Medellin, a rămas fără combustibil în timpul zborului, iar pilotul a anunțat prea târziu că aeronava era într-o situație critică, au comunicat autoritățile aviatice din Cloumbia, potrivit France 24.

"Niciun factor tehnic nu a contribuit la accident, în totalitate a fost doar eroare umană, la care se adaugă factorul administrativ în cazul companiei aeriene, dar și gestionarea și organizarea planurilor de zbor de către autoritățile din Bolivia", a declarat colonelul Freddy Bonilla, secretarul columbian pentru Siguranță aviatică.

Compania aeriană și autoritățile aviatice boliviene au "acceptat condiții pentru zbor care erau inacceptabile", a completat Bonilla, care a precizat că raportul preliminar al anchetei se bazează pe analizarea cutiilor negre ale avionului și alte dovezi.

Printre erorile indicate se numără decizia de permite decolarea avionului fără ca acesta să aibă suficient combustibil pentru un zbor în siguranță și nici nu a fost făcută o escală pentru realimentare, notează The Associated Press.

Accidentul aviatic de luna trecută din Columbia s-a soldat cu decesul a 71 de persoane și doar șase supraviețuitori. Dintre victimele accidentului aviatic 19 erau componenţi ai echipei braziliene de fotbal Chapecoense, iar alte persoane făceau parte din staff sau erau jurnalişti.

Doar şase persoane au supravieţuit în urma accidentului aviatic care a avut loc luni în vecinătatea oraşului Medellin: trei fotbalişti, portarul Jackson Ragnar Follmann, fundaşii Helio Hermito Zampier Neto şi Alan Luciano Ruschel, jurnalistul Rafael Henzel, însoţitoarea de bord Jimena Suarez şi tehnicianul de zbor Erwin Tumiri.

Chapecoense ar fi trebuit să dispute finala turneului Copa Sudamericana, a doua competiţie intercluburi din America de Sud după Copa Libertadores. Manşa tur dintre Atletico Nacional (Columbia) şi Chapecoense era programată pe data de 30 noiembrie, la Medellin.