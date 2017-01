Avionul trupei Pet Shop Boys, lovit de meteoriţi

O aeronavă la bordul căreia se aflau cei doi membri ai trupei Pet Shop Boys a fost pe cale să explodeze după ce fragmente de meteorit care ardeau au lovit aparatul de zbor. Neil Tennant şi Chris Lowe călătoreau din Chile spre Noua Zeelandă, unde trebuiau să participe la un spectacol, cînd pilotul avionul a văzut fragmentele de meteorit ce ardeau şi care au lovit aparatul. Acestea aveau viteză foarte mică aşa încît avionul nu a fost afectat.

"Din fericire, noi nu am ştiut ce se întîmplă", a declarat Tennant. "Nu am ştiut că s-a întîmplat ceva pînă dimineaţa următoare cînd însoţitoarea de bord ce ne servea micul-dejun ne-a întrebat dacă sîntem bucuroşi că sîntem în viaţă. Atunci am realizat, cu groază, ce se întîmplase. Rudele şi prietenii au început să ne sune disperaţi şi să ne întrebe dacă sîntem OK", a povestit Neil Tennant. La rîndul său, căpitanul a declarat că, dacă un fragment mai mare ar fi lovit avionul, consecinţele ar fi fost "catastrofice". Incidentul este investigat de autorităţi.

Trupa Pet Shop Boys este renumită pentru spectacolele live, iar printre cele mai cunoscute piese se numără "Domino Dancing", "Go West", "It's a Sin", "Always On My Mind" sau "West End Girls".