Aviz shaormeriilor!

La finele săptămânii trecute anunţam că staţiunea Costineşti ar putea fi prima care dă startul focarelor de toxiinfecţie alimentară de pe litoral, după ce, la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa, au ajuns două persoane ce acuzau dureri abdominale, scaune diareice, stări de vomă, febră şi vărsături. Două tinere din Bucureşti, cazate la Hotelul Regal din Costineşti, care au venit într-o tabără la mare, au necesitat îngrijrii pe patul de spital după ce, potrivit spuselor lor, au mâncat shaorma la unul din fast-food-urile din Costineşti. Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa au fost anunţaţi imediat, la rândul lor luând măsurile care se impun. Potrivit declaraţiilor directorului executiv al DSPJ Constanţa, dr. Constantin Dina, la faţa locului a fost trimisă o echipă de medici de la Constanţa care are în subordine staţiunea Costineşti pentru a verifica probele cu alimente, probe ce trebuie în mod obligatoriu, prin lege, să fie păstrate 48 de ore. De asemenea, o anchetă epidemiologică a fost declanşată şi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa. „După ce am identificat locul de unde au luat produsele am mers şi am făcut verificări. Nu am constatat mari probleme igienico-sanitare, aşa că au fost doar consiliaţi”, spune directorul executiv. Cel mai probabil, azi vor veni probele luate atât de la produse cât şi de la personalul angajat (coproculturi, exudate nasofaringiene).