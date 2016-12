Aviz unanim pentru modificarea Legii creşelor

Comisia pentru Învăţămînt, Ştiinţă, Tineret şi Sport din cadrul Senatului a aprobat, ieri, în unanimitate, raportul proiectului de lege propus de senatorul Alexandru Mazăre şi deputatul Eduard Martin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. „Principala reglementare pe care dorim să o introducem are în vedere extinderea limitei de vîrstă pînă la care copiii pot rămîne în creşe, de la trei, la patru ani, pentru că, acum, conform legii în vigoare, la vîrsta de trei ani ei trebuie să părăsească creşa, iar la grădiniţă sînt primiţi după ce împlinesc patru ani. Pentru îngrijirea copiilor cu vîrste între 3 şi 4 ani, părinţii sînt nevoiţi să stea acasă sau să găsească alte soluţii. Prin proiectul de lege propus obligăm creşele fie să-şi angajeze medici şi psihologi, fie să semneze contracte de colaborare cu instituţii care au aceste funcţii, pentru ca aceştia să întocmească fişe periodice pentru copii“, a declarat senatorul social democrat Alexandru Mazăre. El a mai spus că pentru creşele cu program prelungit a fost introdusă în proiectul de lege obligativitatea asigurării unei mese pentru copii. „De asemenea, am introdus în noua lege obligativitatea anumitor instituţii abilitate, cum ar fi Poliţia, Direcţia pentru Protecţia Copilului, să încheie protocoale cu fiecare creşă în parte şi să le acorde acestora toată asistenţa de care au nevoie, pentru că sînt numeroase cazuri de copii abuzaţi, copii care provin din familii cu probleme mari, iar aceste instituţii nu ajută creşele în rezolvarea unor astfel de probleme“, a afirmat senatorul constănţean. Alexandru Mazăre speră să primească un vot favorabil la această lege în plenul Senatului, afirmînd că face demersuri la Biroul Permanet al Senatului pentru a grăbi intrarea proiectului în plen. „Din păcate, Guvernul României mi-a dat aviz negativ pentru acest proiect de lege, iar tot ceea ce am făcut a fost împotriva opiniei Guvernului, care nu susţine acest proiect de lege. Din fericire, colegii mei deputaţi şi senatori au fost convinşi de toate argumentele prezentate în favoarea actului normativ pe care îl promovăm, iar Guvernul nu a putut să-şi susţină punctul de vedere“, a precizat Alexandru Mazăre. Prin proiectul de lege se stabileşte, de asemenea, o mai mare putere a consiliilor locale în ceea ce priveşte gestionarea, funcţionarea şi organizarea regulamentelor de ordine interioară pentru fiecare creşă. Practic, consiliile locale vor decide cum se va face pregătirea copiilor în creşe, cîte locuri sînt destinate pentru cazurile sociale. Prin acest proiect de lege, consiliile locale trebuie să păstreze un anumit număr de locuri pentru copii care se confruntă cu situaţii speciale. „La acest proiect de lege s-a ajuns în urma consultărilor, audienţelor pe care le-am avut. Am discutat cu mai mulţi factori implicaţi în activitatea creşelor sau interesaţi de serviciile oferite de acestea şi, aşa cum se face orice lege sănătoasă, după ce asculţi toate părţile în cauză te apuci de lucru şi găseşti o formă pe care o înaintezi Parlamentului. Greul abia de aici începe, pentru că trebui să îţi convingi atît colegii din Camera Deputaţilor, cît şi pe cei din Senat că proiectul de lege este unul favorabil“, a afirmat Alexandru Mazăre. În cazul proiectului de lege privind creşele, Senatul este cameră decizională, proiectul de lege avînd deja avizul şi votul favorabil din partea Camerei Deputaţilor.