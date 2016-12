Pentru perioada 19 - 23 noiembrie 2012, 38 agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 35.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

RISCĂ DEBRANŞAREA Leader International SA, str. Vârfu cu Dor, nr. 26, sold (s) - 1289.85 lei, administrator (a) - Manolache Angela; Darmel Tour 2002 SRL, bd. Mamaia, nr. 284A, s - 1410.10 lei, a - Darlaiene Stere; Pro Invest Group SRL, al. Albăstrălelor, nr. 2, s - 756.84 lei, a - Tudosescu Valentin; Com Unison SRL, str. Nicolae Titulescu, nr. 22, s - 2445.20 lei, a - Marin Ciprian; Danvert SRL, bd. Mamaia, nr. 49-51, s - 400.71 lei, a - Grancea Angelo; Trai SRL, str. Unirii, nr. 108, s - 582.12 lei, a - Grosu Traian; Histria Cam SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 173, s - 713.23 lei, a - Ciolacu Marin; Bemosa Com SRL, bd. Mamaia, nr. 181, s - 959.65 lei, a - Şamata Hristu; Romned Company SRL, str. Poporului, nr. 22, s - 1085.14 lei, a - Iliaz Briant; Boss Wash SRL, şos. Mangaliei, nr.158, s - 1259.52 lei, a - Păun Floretina; Cin-Cin SRL, bd. Tomis, nr. 41, s - 2562.16 lei, a - Mocianu Sorin; Imex Costicom SRL, str. Dumbrava Roşie, nr. 94, s - 300.51 lei, a - Pocea Constantin; Rominvest SRL, bd. Tomis, nr. 128, s - 336.72 lei, a - Olteanu Răzvan; Ager Cargo Company SRL, bd. Tomis, nr. 43, s - 354.17 lei, a - Voiculescu Despina; Mir-Elis Construct SRL, str. Nicolae Iorga, nr. 27, s - 491.96 lei, a Vanghelici Apostol; Mondo Cafe SRL, bd. Tomis, nr. 124, s - 596.44 lei, a - Ghiţulescu Cristina; Grup Inv. Dezv. Hold. SRL, bd. Tomis, nr. 46, s - 605.61 lei, a - Assaf Carmen; Noa Ozzy SRL, str. Cercetaş Alex. Buzatu, nr. 15, s - 789.25 lei, a - Nurla Agi Orghium; Finest Rent SRL, Prel. Bucovinei Lot 3, s - 879.65 lei, a - Carapiti Constantin; Mihai şi Alina SRL, str. Sălciilor, nr. 78, s - 310.82 lei, a - Mihoci Gheorghe; Ciopek & Fiul SRL, str. Amurgului, nr. 60, s - 360.24 lei, a - Sârbu Vasile; Party & Parfumuri SRL, str. Ion Adam, nr. 27, s - 2483.02 lei, a - Grosu Naciu; Polisanta Plus SRL, str. Călugăreni, nr. 13, s - 409.13 lei, a - David Daniela; Şeic Rapsodia SRL, str. IL Caragiale, nr. 4, s - 537.49 lei, a - Chiriţă Sandu; Natural Squash SRL, str. Călugăreni, nr. 21, s - 731.27 lei, a - Lalu Tudorel; Gino Top House SRL, str. IL Caragiale, nr. 3A, s - 831.30 lei, a - Munteanu Daniela; Casa Rentabil Gold SRL, bd. IC Brătianu, nr. 196, s - 1064.22 lei, a - Cardaş Daniela; Donald Serv, str. Baba Novac, nr. 70E, s - 1134.72 lei, a - Stănescu Valentin; Basconslux Rom SRL, str. Industrială, nr. 1, s - 1000.00 lei, a - Ştefan Lilian; Marra Car Service SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 125, s - 324.07 lei, a - Vintilă Marius; Make Com SRL, str. Ion Raţiu, nr. 166, s - 356.22 lei, a - Ciota Marius; Froni SRL, Piaţa Tomis III, s - 401.91 lei, a - Froni Ion; Alfort General SRL, str. Făgetului, nr. 11, s - 537.69 lei, a - Cocârgeanu Rodica; Mireal Prod SRL, Tomis-Soveja (intersecţie), s - 602.07 lei, a - Slabu Marioara; Criado Star SRL, bd. Tomis, nr. 325, s - 642.29 lei, a - Piti Dănuţ; Top Romest SRL, str. Baba Novac, nr. 46A, s - 679.32 lei, a - Culerda Marilena.