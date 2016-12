Avize pentru 15 Boci

Poate România să treacă peste criza economică, politică şi socială în care au băgat-o Traian Băsescu şi Guvernul Boc în anul 2009? Este o întrebare la care, în present, nimeni nu are răspuns. După demiterea Guvernului, în luna octombrie, Traian Băsescu a venit cu alte două propuneri de premieri care, din greşeală sau nu, au prezentat aceleaşi nume de miniştri. A patra desemnare a lui Traian Băsescu a fost tot Emil Boc, care nu putea să vină decât cu aceleaşi nume din 2008. Udrea, Videanu, Berceanu, Blaga sunt nume care nu aveau cum să lipsească de pe lista miniştrilor viitorului Guvern, chiar dacă performanţele lor în funcţiile pe care le-au ocupat au lipsit cu desăvârşire. “A greşi e omeneşte. A persevera în greşeală este diabolic”, spunea Seneca şi trebuie să recunoaştem că are mare dreptate. Planul diabolic al lui Traian Băsescu este foarte aproape de a fi dus la îndeplinire, plan în care nu sunt incluşi românii, pentru care spune Băsescu că se luptă. Planul diabolic al lui Băsescu are în vedere întărirea camarilei pedeliste şi instaurarea în România a unei noi dictaturi. Românii au votat pe 6 decembrie acest plan. Revenind la miniştrii păpuşari ai Guvernului Boc, aceştia s-au prezentat ieri în faţa comisiilor parlamentare pentru a primi avizul de specialitate. Dacă în urmă cu o lună aceiaşi miniştri erau refuzaţi pe bandă rulantă de comisiile parlamentare, ieri, nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Toţi cei 15 miniştri propuşi de Boc au primit avizul favorabil din partea comisiilor parlamentare, ceea ce înseamnă că votul în Parlament poate deveni o simplă formalitate. România avea nevoie de un Guvern, dar nu avea nevoie de un executiv plin de oameni compromişi sau şantajabili, pregătiţi să servească interesele unui singur om, şi nu al românilor. Pe de altă parte, parlamentarii nu doresc respingerea cabinetului Boc pentru simplul fapt că nu îşi doresc să ajungă la alegeri anticipate. Audierile celor 15 miniştri s-au desfăşurat pe durata întregii zile de ieri, Emil Boc şi Guvernul său urmând să dea astăzi ultimul examen în faţa plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului. PSD şi PNL susţin că nu vor vota Guvernul propus de Boc, deşi, în cadrul comisiilor, o bună parte dintre ei şi-au dat acordul pentru executanţii lui Boc şi Băsescu. Blaga, Funeriu, Baconschi, Predoiu, Şeitan, Videanu, Hunor, Borbely, Vlădescu, Cseke, Berceanu, Sandu, Oprea, Dumitru şi Udrea vor afla, astăzi, cu începere de la ora 9.00, dacă vor ocupa fotoliile ministeriale.