Avizele necesare construirii unei case costă 15.000 de euro!

21:18:20 / 27 Februarie 2015

buna seara

buna sera! am si eu un teren de 110 mp cu o deschidere de 8.60 si o lunjime de 1250 am depus acte pentru a incepe o constructie si misa refuzat pentru ca nu am minim 150 mp ce pot sa fac ca am si 3 copi si stau cu chiie vreau sa ma apuc sa fac o camera fara autorizati pentru ca vine iarna si nu am unde sa stau si bani numai am de a cumpara alt teren ce imi sugerati sa fac credeti ca osa imi dea amenda pentru o camera si o bucatarie ?? astept un raspuns cat mai repede va rog sau ce sa fac ssa obtin autorizatia