Avocado, un ajutor de nădejde pentru organism

Avocado reprezintă un ajutor de nădejde pentru organism, valoarea sa nutritivă fiind una importantă, potrivit HerDaily. În primul rând, el este o bună sursă de vitamina K, are fibre, vitamina B6, vitamina C, acid folic şi cupru. Totodată, are şi mult potasiu, depăşind banana din acest punct de vedere. Un avocado mediu are aproape 30 de grame de grăsimi, dar 20 de grame dintre acestea sunt mononesaturate (bune), printre care se numără şi acidul oleic. Beneficiile sunt extraordinare. În primul rând este bun pentru inimă datorită grăsimilor bune pe care le conţine; potasiul reglează presiunea sanguină, previne bolile cardiovasculare şi infarctul; este o bună sursă de antioxidanţi şi poate fi folosit în tratarea bolilor de piele; poate fi consumat cu succes de către persoanele cu probleme digestive şi circulatorii; poate fi aplicat pe pielea uscată, sub formă de pastă, şi pe iritaţii, pentru a trata aceste probleme; beta-carotenul conţinut previne cancerul.