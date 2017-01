Avocata care s-a ocupat de divorţul lui Paul McCartney, angajată de Madonna

Cîntăreaţa americană Madonna a angajat-o pe avocata care l-a reprezentant pe Paul McCartney în procesul de divorţ de Heather Mills, pentru a se ocupa de problemele legale legate de separarea sa de regizorul britanic Guy Ritchie, potrivit presei britanice. Madonna a apelat la Fiona Shackleton pentru a discuta despre o posibilă încheiere a căsătoriei sale cu Guy Ritchie, care a durat şapte ani, potrivit cotidianului “The Times of London”. Starul pop a abordat-o pe Shackleton după ce, iniţial, a discutat cu o altă firmă de avocatură. Purtătorul de cuvînt al Madonnei a indicat că nu doreşte, pentru moment, să facă niciun comentariu. Guy Ritchie este reprezentat, la rîndul lui, de firma de avocatură Mayfair, Forsters.

Madonna are o avere estimată la aproximativ 590 de milioane de dolari, iar cuplul nu a încheiat un acord prenupţial, potrivit “The Times”. Contactat de “Access Hollywood”, un purtător de cuvînt al Fionei Shackleton a declarat: “Politica firmei noastre ne împiedică să vorbim cu presa”. Firma de avocatură care îl reprezintă pe Guy Ritchie a declarat: “Nu avem instrucţiuni cu privire la acest subiect”. Vestea despre o despărţire a cuplului nu este, însă, o surpriză pentru cei care au urmărit turbulenta căsnicie a celor doi artişti. Vedetele, care s-au îndrăgostit şi s-au căsătorit în 2000, la un castel din Scoţia, provin din lumi diferite, ea, un fost copil sălbatic transformat în divă, el, un gentleman englez, regizor de filme cu gangsteri şi cu o pasiune pentru viaţa la ţară. Madonna s-a plîns că, deseori, Guy Ritchie o tratează cu indiferenţă în public, bea prea mult alcool şi petrece prea puţin timp cu ea şi cu cei trei copii ai lor, David Banda, copilul adoptat din Malawi, în vîrstă de 2 ani, Lourdes, fiica artistei cu dansatorul Carlos Leon, în vîrstă de 11 ani şi Rocco, fiul lor, în vîrstă de 7 ani. Se pare că cei doi au conflicte din nenumărate motive, printre care se numără pasiunea Madonnei pentru cultul Kabbalah şi decizia controversată a acesteia de a adopta, în 2006, băieţelul din Malawi. Mai recent, cîntăreaţa ar fi fost obligată de Guy să renunţe la adoptarea unei fetiţe orfane din India. În plus, în 2006, Madonna a fost asociată cu producătorul muzical Stuart Price. Ritchie şi Madonna au negat însă, de fiecare dată, speculaţiile privind eventualele probleme din mariajul lor. În acelaşi timp, cîntăreaţa a recunoscut în timpul unei emisiuni la MTV că s-a căsătorit din motive greşite. “Soţul meu nu s-a dovedit a fi persoana pe care mi-am imaginat-o... am vrut să pun capăt la tot”, a spus Madonna.

Prietenii cuplului spun că cei doi locuiesc separat de la începutul anului şi chiar şi-au împărţit locuinţa de la Londra în două, pentru a se evita unul pe celălalt. În martie, însă, purtătorul de cuvînt al Madonnei a emis un comunicat în care spunea că “doar pentru că Madonna şi Guy Ritchie nu şi-au exprimat afecţiunea în public, în ultima vreme, nu înseamnă că mariajul lor este pe butuci. Sînt bucuros să confirm că dna şi dl Ritchie au o căsătorie fericită”. Publicaţia “The Mail” informa în mai că cei doi au hotărît să se despartă civilizat. În acest sens, se pare că Madonna plănuieşte să se mute la New York cu copiii, unde se va stabili pentru următorii zece ani.