Avocaţi de nota 1!

07:09:49 / 23 Septembrie 2014

Responsabilitate

Am angajat un avocat pentru ocauza civila(imprumut de bani)am pierdut si in prima instanta si la recurs Onorariul ma costat in jur da7000lei.Din discutii cu avocatul mia spus ca am pierdut ca nu prea adat importanta acestui caz considerand-ul pre usor.Inaceste conditii nu ar trebu-i s-mi restituie o parte de bani ci-i de la recursAvocatul nu are nici oresponsabilitate?Are nu-mai drepturi?