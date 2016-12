Avocaţi din toate ţările, uniţi-vă!

Firma internaţională de avocatură Salans a încheiat o alianţă strategică cu Pinsent Masons, care are peste 1.200 de avocaţi în întreaga lume, în urma căreia aceasta îşi va extinde aria de acoperire şi capacitatea de a oferi servicii în Europa, regiunea Golfului şi Orientul Îndepărtat. Potrivit firmei internaţionale de avocatură Salans, aducerea laolaltă a peste 1.800 de avocaţi din 18 ţări reprezintă, pentru cele două firme, o ocazie de a gestiona proiecte internaţionale majore. Printre avatantajele alianţei se numără resurse sporite pentru proiecte comune şi acces la experţi care cunosc în profunzime legislaţia locală.

Salans beneficiază de o echipă internaţională de 750 de avocaţi în 21 de birouri, situate în oraşe puternic dezvoltate din punct de vedere economic, pe pieţe emergente sau cu o creştere economică rapidă. În România activează de 12 ani şi are o echipă de 40 de avocaţi. Printre cei mai importanţi clienţi ai săi din România se numără The Rompetrol Group, Renault, Delphi, Electrabel, Heitman, A&D Pharma, AIG/Lincoln, Bank Austria Creditanstalt, General Electric Real Estate, Flamingo International, AVIVA, Anchor Group şi Bouygues. Pinsent Masons deţine aproximativ 1.200 de parteneri şi avocaţi la nivel global şi are o prezenţă activă în Marea Britanie sau în regiunea Asia-Pacific şi a înregistrat o creştere spectaculoasă în Dubai, de unde acoperă Orientul Mijlociu.