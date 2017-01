Avocatul Doru Boştină - pus în libertate, sub control judiciar

Avocatul Doru Boştină, arestat în 15 mai, prin decizia Curţii de Apel Bucureşti (CAB), într-un dosar de evaziune fiscală în domeniile IT şi consultanţă cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro, va fi pus în libertate şi cercetat sub control judiciar, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) i-a admis contestaţia. Decizia este definitivă. Mihai Răducanu este cercetat în arest la domiciliu, în acelaşi dosar. Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti i-au reţinut pe cei patru, după ce, pe 14 mai, poliţiştii au făcut 18 percheziţii în Bucureşti şi în două judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniile IT şi consultanţă cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro.

Poliţiştii şi procurorii au descins la locuinţa lui Doru Boştină şi la locuinţele altor persoane din Bucureşti şi Corbeanca, precum şi la cabinetul de avocatură al lui Boştină. Într-un comunicat transmis în 14 mai, Poliţia Română anunţa că poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, desfăşoară o operaţiune pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul IT şi al consultanţei, astfel că au avut loc 18 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, la 16 persoane suspectate că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro. Conform sursei citate, persoanele vizate sunt suspectate că s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. Boştină şi Asociaţii a precizat că Doru Boştină nu mai este asociat în cadrul casei de avocatură, fiind suspendat din calitatea de avocat, membru al Baroului Bucureşti, astfel că activitatea casei de avocatură nu este afectată.