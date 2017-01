Avocatul familiei Şaban cere deshumarea Larei!

Răsturnare de situaţie în cazul Larei Şaban! Scandalul pare să nu se sfârşească prea curând! Familia Larei Şaban a făcut o plângere penală la Direcţia Naţională Anticorupţie pe numele anchetatorilor. Vizaţi în această plângere sunt procurorul de caz, Andrei Bodean, cms. Lorin Ursa, avocatul Marius Gherlan, notarul Mariana Iosif şi cei doi taţi ai copilului, cel din acte - Ekrem Eray Arda şi cel biologic - Huseyn Sipahi. Mai mult, ieri, în timpul recursului privind prelungirea măsurii arestării preventive formulat de cei doi principali suspecţi în cazul uciderii Larei, Gilberto Şaban şi George Davidescu, avocatul lui Gilberto, Lucian Papacostea, a cerut deshumarea Larei Şaban. Avocatul susţine că organele de anchetă nu şi-au făcut datoria şi că medicii legişti au greşit necropsia. „Lara Şaban a fost împuşcată! Vom cere deshumarea Larei Şaban şi o nouă necropsie care să stabilească exact cauza decesului”, a precizat Papacostea. Mai mult, Papacostea a fost nemulţumit de faptul că procurorul de caz, Andrei Bodean, a cerut prelungirea măsurii arestării preventive pentru că nu au fost toate probele administrate în dosar. „Nu este vina nimănui că până în acest moment nu au fost administrate toate probele la dosar, respectiv rezultatele ADN. Mai mult, până în acest moment, anchetatorii nu au stabilit cine este autorul faptei şi nici nu vor stabili pentru că nu există probe din care să rezulte acest lucru. Există doar indicii, o testare Poligraph făcută la Bucureşti şi un raport de expertiză neuropsihiatrică, iar toate acestea trei duc spre teoria indiciilor temeinice care ar putea pune în discuţie o eventuală vinovăţie a celor doi”, a declarat Lucian Papacostea.

„NU VREM AVERE, VREM DREPTATE!” În cursul după-amiezii, familia Larei Şaban împreună cu avocatul Papacostea au susţinut o conferinţă de presă la Bucureşti, în care familia Larei face acuze grave la adresa procurorului de caz şi îi cere acestuia să facă dreptate. Scopul conferinţei a fost adresarea unor întrebări către procurorul Andrei Bodean cu privire la averea Larei, care nu a fost încredinţată familiei, ci tatălui copilului din acte, Ekrem Eray Arda, şi lămurirea unor aspecte legate de uciderea Larei. „Ce legi i-au permis procurorului să îşi bată joc de familia mea? Cine i-a dat dreptul să îi lase averea pe mâna lui Ekrem Eray Arda? Cine i-a dat dreptul să o acuze pe mama mea de răpirea nepoatei mele? Cine i-a dat dreptul să strângă probe mincinoase pentru a-l acuza pe fratele meu de moartea Larei? Nu avem nevoie de banii nimănui, vrem să ni se facă dreptate”, a declarat sora Larei Şaban, Melisa Şaban. Mai mult, familia susţine că Lara a fost omorâtă la comanda lui Huseyn Sipahi şi cere autorităţilor naţionale protecţie faţă de acesta care, potrivit spuselor rudelor Larei, le-ar putea face rău în orice moment. „Îi cer public lui Sipahi să îmi spună cine sunt cei doi turci care mi-au omorât sora! ”, a adăugat Melisa Şaban.

„SIPAHY AVEA INTERES SĂ O OMOARE” Avocatul Papacostea a declarat că Lara a fost împuşcată de doi cetăţeni turci, totul la comanda lui Huseyn Sipahi. „Trimiterea celor doi turci s-ar fi putut face şi fără ca ei să aibă nevoie de viză, respectiv fie cu vaporul, fie într-un tir. Este vorba despre un omor premeditat! Dacă procurorul ar fi mers şi pe ipoteza celor doi inculpaţi ar fi descoperit elemente care ar fi stat la baza unei teze din care să rezulte implicarea lui Huseyn în calitate de instigator în această crimă abominabilă! Lara venise definitiv în România, deoarece se certase cu Huseyn, care i-a spus că ea nu mai poate veni în Turcia. Lara trebuia asasinată din 1 mai. Chiar avea temerea că este urmărită, lucru care reiese din dosar. Ea s-a întâlnit cu cel care o urmărea şi l-a întrebat „Pentru ce eşti aici?” Respectivul i-a răspuns „Nu este treaba ta!” Prezenţa Larei în Turcia îl incomoda pe Huseyn. El are trei copii majori! Ce s-ar întâmpla cu averea lui, cu candidatura sa la primărie dacă ar recunoaşte copilul? Deci, cine avea interesul - dintre fratele ei şi Huseyn - să o asasineze pe Lara Şaban?”, a spus Lucian Papacostea. El a precizat că Huseyn ştia că Lara este în pericol. Acesta a declarat că bona fetiţei a fost contactată de Huseyn la numai două ore de la moartea Larei şi i-a spus că Lara este în pericol, după care bona a primit un mesaj de la Ambasada Turcă, în care i se preciza să se prezinte la Consulatul Turc.

„AU ÎMPĂRŢIT BANII LA POLIŢIE?” În finalul conferinţei, mama Larei Şaban, Elvie Ghilbidan, i-a cerut procurorului de caz să îi spună ce a făcut cu banii din seif şi a ţinut să îi transmită că nu este săracă. „Am aflat de la doamna avocat Mazăre, care o reprezenta pe fetiţa Larei, că banii, cei 122.300 de dolari, nu mai sunt la poliţie! I-au împărţit la poliţie, i-au trimis în Turcia, ce au făcut cu ei? Întotdeauna procurorul a spus că eu nu am bani, că sunt amărâtă. Ţin să îl anunţ că am conturi în Turcia şi în România, nu sunt săracă şi am tot ce îmi trebuie. Am venit aici pentru că ştiu că băiatul meu nu este vinovat şi o să mă zbat, împreună cu toată familia mea şi cu toată puterea ca să rezolv acest caz”, a declarat Elvie Ghilbidan. Întrebat ce părere are cu privire la conferinţa de presă şi acuzaţiile pe care familia i le aduce, procurorul de caz a preferat să păstreze tăcerea. „Nu doresc să comentez cu privire la acest incident”, a declarat Andrei Bodean.

CRIMA Reamintim că Lara Şaban a venit în ţară alături de prietena şi fiica ei pentru a cumpăra un apartament pentru mama sa, iar pe data de 3 mai a dispărut fără urmă. După aproape o lună, anchetatorii au strâns suficiente probe pentru a-i acuza de omor pe fratele ei, Gilberto Şaban, şi pe prietenul lui din copilărie, George Davidescu. În aceeaşi zi, oamenii legii au descoperit şi cadavrul tinerei de 27 de ani, într-o lizieră dintre Ovidiu şi Năvodari. Corpul neînsufleţit era împachetat în patru saci de plastic, de diferite grosimi, legat cu bandă adezivă şi aruncat printre tufişuri. Poliţiştii au stabilit că cei doi au omorât-o pe Lara într-un apartament din Constanţa.