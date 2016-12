Avocatul lui Apostu ameninţă cu o nouă condamnare la CEDO pentru România

Gheorghe Mateuţ, avocatul fostului edil din Cluj-Napoca Sorin Apostu, judecat pentru fapte de corupţie, care a depus, ieri, la Curtea de Apel Târgu Mureş o cerere de eliberare sub control judiciar a acestuia, susţine că prin menţinerea lui Apostu în detenţie România riscă o nouă condamnare la CEDO. La acest termen, Gheorghe Mateuţ, avocatul fostului primar al municipiului Cluj-Napoca Sorin Apostu, a cerut eliberarea acestuia sub control judiciar, susţinând că inculpatul nu reprezintă un pericol social. Totodată, Mateuţ a susţinut că timpul de când acesta este arestat preventiv \"este mai mult decât suficient\". \"Dacă inculpatul ar fi reţinut în stare de detenţie, există riscul detenţiei excesive prin depăşirea termenului rezonabil. Acordarea eliberării provizorii nu este o obligaţie, ci o facultate\", a spus Mateuţ, potrivit căruia eliberarea sub control judiciar nu poate afecta buna desfăşurare a cercetării judecătoreşti. Pe de altă parte, reprezentantul DNA a afirmat că acuzaţiile care i se aduc lui Apostu presupun închisoare pe mai mult de patru ani, iar acest fapt impune privarea de libertate a inculpatului şi că \"există probe temeinice care confirmă comiterea de infracţiuni\", cerând respingerea cererii. La rândul său, fostul primar al municipiului Cluj-Napoca Sorin Apostu a susţinut, în faţa Curţii de Apel Târgu Mureş, că el a fost singurul primar care şi-a dat demisia, în urma acuzaţiilor formulate de DNA împotriva sa şi că au trecut deja opt luni de când se află în stare de arest preventiv. El a arătat că, dacă va fi eliberat sub control judiciar, va respecta toate condiţiile impuse de instanţă şi că \"nu îi stă în caracter\" şi nici nu doreşte să ia legătura cu matorii din acest dosar. Ulterior, Gheorghe Mateuţ a declarat presei că are încredere că instanţa va admite noua cerere de eliberare provizorie sub control judiciar depusă. Mateuţ a spus că în cazul fostului primar al municipiului Cluj-Napoca \"nu există nicio faptă materială\", iar menţinerea acestuia în continuare în detenţie riscă să devină \"excesivă şi disproporţionată\". \"De fiecare dată am avut încredere şi am încredere şi acum. Şi am şi mai mare încredere pentru că deja a trecut un timp îndelungat, cred că durata detenţiei în situaţia în care s-ar menţine ar risca să devină excesivă şi disproporţionată în raport cu scopurile măsurilor preventive prevăzute de Codul de Procedură Penală. (...) De fiecare dată s-au invocat funcţia şi fapta săvârşită în exerciţiul funcţiei de primar şi de asemenea s-a invocat şi o stare de spirit în rândul comunităţii, sentimentul de insecuritate sau de nesiguranţă, fără ca o asemenea invocare să fie însoţită de vreo faptă materială concretă, în condiţiile în care un pericol pentru ordinea publică presupune fapte materiale concrete, care lipsesc cu desăvârşire. În orice caz trebuie să existe fapte materiale, or în acest caz nu există nicio faptă materială, ci dimpotrivă -faptele existente pledează pentru punerea în libertate\", a spus Mateuţ. El a susţinut că, din aceste motive, prin menţinerea lui Apostu în detenţie România riscă o condamnare la CEDO. \"Cu siguranţă, în măsura în care s-ar mai menţine măsura în acest caz, cu siguranţă România riscă o nouă condamnare la CEDO, pentru că vorbim de un criteriu de detenţie care este extrem de vulnerabil şi care nu poate fi justificat în toate cazurile, ci numai atunci când există circumstanţe excepţionale, care aici lipsesc cu desăvârşire\", a arătat el.