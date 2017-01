Avocatul Poporului contestă limitarea dreptului la muncă

Avocatul Poporului arată, în contestaţia împotriva Ordonanţei 230/2008, că acest act normativ încalcă drepturi fundamentale stabilite prin Constituţie, între care dreptul la muncă, dreptul la pensie şi ar putea desfiinţa un drept cîştigat. Potrivit contestaţiei Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 230/2008 contravine dispoziţiilor articolului 115 alineatul 6 din Constituţie potrivit cărora ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie. De asemenea, Avocatul Poporului apreciază că, prin conţinutul lor, acestea sînt drepturi complexe care includ şi dreptul la salariu, dreptul la condiţii rezonabile de viaţă, care să asigure un trai civilizat şi decent cetăţenilor. Avocatul Poporului mai critică faptul că Ordonanţa 230/2008 nu poate desfiinţa un drept cîştigat, de vreme ce dreptul la pensie este garantat de Legea fundamentală. Nu de aceeaşi părere este şi preşedintele Traian Băsescu, care a declarat ieri la sediul CSM că ordonanţa respectă Constituţia, obiectivul fiind de a elimina „abuzul pe seama banului public”, şi nu însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi sau actorii. „S-a ajuns la venituri uriaşe de la stat şi, sigur, am văzut toţi reacţia cînd un guvern are curaj să scrie legi fără excepţie. Cum Dumnezeu să scriem, în anul 2008, la sfîrşit, o lege care nu are un articol care spune: se exceptează preşedintele Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie - scuze, e doar un exemplu, se exceptează membrii CSM, generalii din Ministerul de Interne, se exceptează generalii din Ministerul Apărării? Ei, aşa arată democraţia; fără excepţii. Ştiu că e deranjant, că ne-am obişnut să fim clienţii excepţiilor“, a spus şeful statului. Ordonanţa a determinat proteste ale medicilor, profesorilor şi actorilor. Ministrul Sănătăţii Ion Bazac i-a propus, miercuri, premierului Emil Boc recitificarea actului normativ astfel încît medicii pensionari să poată rămîne angajaţi în continuare, cu contract temporar de muncă, pînă la ocuparea posturilor prin concurs. Constituţionalitatea OUG 230/2008 care interzice cumularea pensiei cu salariul de la stat va fi dezbătută, în 15 ianuarie, de către judecătorii constituţionali. În termen de 30 de zile de la data suspendării plăţii pensiei, persoanele care cumulează pensia cu venituri obţinute din exercitarea unor funcţii remunerate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale sînt obligate să restituie ajutoarele, plăţile compensatorii sau alte drepturi primite la data pensionării.