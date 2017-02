Avram Grant şi-a dat demisia de la naţionala Ghanei

Antrenorul israelian Avram Grant şi-a dat demisia, marţi, de la echipa naţională de fotbal a Ghanei, după ce reprezentativa supranumită "Stelele Negre" s-a oprit în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni 2017, în Gabon, notează Daily Mail.

Avram Grant, în vârstă de 62 de ani, renunţă la această funcţie după un mandat de peste trei ani. La 2 februarie, Ghana a fost eliminată de Camerun în penultimul act al Cupei Africii, scor 0-2, şi a pierdut apoi finala mică a turneului, 0-1 cu Burkina Faso. Camerunul a câştigat trofeul acestei ediţii.

"După o întâlnire extrem de amicală cu preşedintele Federaţiei Ghaneze de Fotbal, l-am informat pe domnul Nyantakyi că este timpul să încerc o nouă provocare şi i-am mulţumit pentru oportunitatea avută aici. Am preluat Ghana după campania dezastruoasă de la Cupa Mondială din 2014 şi am reconstruit echipa, apoi am ajuns în finala Cupei Africii pe Naţiuni pentru a doua oară în ultimii 23 de ani şi în semifinalele competiţiei din acest an. Sunt extrem de mândru că las un grup de fotbalişti extrem de profesionişti, puternici şi tineri, care sunt sigur că vor reuşi în perioada următoare. Totodată, nu voi uita niciodată pasiunea şi loialitatea suporterilor", a declarat Avram Grant, citat de Daily Mail.

Grant, fost antrenor al echipelor engleze Chelsea, West Ham şi Portsmouth, a calificat Ghana în finala Cupei Africii pe Naţiuni din 2015, pierdută la loviturile de departajare în faţa Coastei de Fildeş. Ghana aşteaptă un trofeu continental de 35 de ani.