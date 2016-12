Avram Iancu, primul bibliotecar din lume care a traversat înot Canalul Mânecii

„Mens sana in corpore sano! Am devenit primul bibliotecar din lume care a traversat înot Canalul Manecii, motiv pentru care împart bucuria alături de colegii bibliotecari din Dover”, a scris pe pagina sa de Facebook, bibliotecarul Avram Iancu din Petroșani. După 62 de km parcurși și aproape 18 ore „de chin fizic”, în cursul nopții de luni spre marți, românul a reușit această performanță unică pe care o dedică sculpturii „Cumințenia Pământului”, dar și „tuturor valorilor românești, familiei, prietenilor, tuturor românilor”.

„În 7 august 2014, deveneam primul român care a atacat apele înghețate ale Canalulului Mânecii, în mod oficial și după reguli, stabilind o premieră pentru România. Aveam să pierd trei bătălii și să fiu trântit la pământ și sfâșiat de „Bestia cu ghearele de gheață”. Chiar dacă am pierdut cele trei bătălii, ele nu sunt „eșecuri” deoarece am învățat din aceste bătălii mișcările „bestiei”. Ele mi-au întărit determinarea și convingerea că pot câștiga bătălia care decide soarta războiului. Ieri s-a dat bătălia finală! Am câștigat! După 62 de km parcurși și aproape 18 ore de chin fizic, dar mai ales psihic cum n-am mai trăit niciodată, am răpus bestia. „Săgeata de foc” a găsit, în cele din urmă, „mistrețul” meu cu „colți de argint”. L-am străpuns la Sangatte, acolo își avea lăcașul”, a mai scris Avram Iancu.

Miercuri, bibliotecarul va ajunge în țară pe aeroportul Traian Vuia din Timișoara, la ora 17.15, ora României. „După ce unicul drapel al României a arborat tot timpul pe catargul ambarcațiunii, ducându-l în Franța, mă bucur să revin în România, țara unde m-am născut (la Petroșani), crescut, țara pe care n-o voi părăsi niciodată, țara pentru care lupt, muncesc și pe care o voi construi cu umila mea contribuție, alături de ceilalți români. Nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, care mi-a îngăduit izbânda. Trăiasca România!”, a conchis bibliotecarul care a traversat Canalul Mânecii doar în slip și cască, fără costum de neopren.